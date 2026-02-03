El Port de Barcelona mantiene el pulso inversor tras cerrar 2025 con 206 millones de ingresos

El Port de Barcelona ha cerrado el ejercicio 2025 con una cifra de negocio de 206 millones de euros, un 3% más que el año anterior, consolidando por segundo año consecutivo unos ingresos anuales por encima de los 200 millones, según han anunciado este martes sus responsables. El incremento de la facturación se apoyó principalmente en las tasas de concesión, que aportaron 96 millones de euros, y en las tasas de utilización, vinculadas a los tráficos y a la actividad portuaria, que sumaron otros 97 millones (que es más volátil y condicionada a la actividad de las empresas).

A pesar de que el resultado de explotación se situó en 47 millones de euros, un 6% menos que en 2024, como consecuencia del impacto extraordinario derivado de la operación de financiación de la nueva terminal de café Barcelona International Terminal (BIT). Tal como se anunció en diciembre, la autoridad portuaria asume 10 millones de euros de una inversión total de 30 millones destinada a la construcción de esta infraestructura. El proyecto responde a la necesidad de trasladar la terminal de café para permitir la ampliación de la planta de proteína vegetal de la compañía agroindustrial Elian, una actuación que comporta una inversión de 200 millones de euros y que sitúa a Barcelona como un hub logístico clave para la industria agroalimentaria europea. Sin este impacto extraordinario, han advertido, el resultado de explotación habría alcanzado los 57 millones de euros, un 14% más.

Principal contribuyente a Puertos del Estado

En cuanto a las aportaciones al sistema portuario estatal, el puerto barcelonés contribuyó en 2025 con 14,6 millones de euros, lo que le vuelve a situar como el principal contribuyente, con una aportación un 45% superior a la del segundo puerto. A esta cifra se suman los 9 millones de euros correspondientes al Impuesto de Sociedades del ejercicio 2025, de modo que la contribución total al Estado supera los 23 millones de euros, el equivalente al 11% de la facturación.

La deuda bancaria se redujo en 18 millones de euros durante el ejercicio y se situó en 88 millones, con una ratio del 4% sobre los fondos propios de la Autoridad Portuaria. Estos datos, junto con un 'cash flow' de negocio de 114 millones de euros y un saldo de tesorería de 365 millones, sitúan al Port de Barcelona en una posición financiera saneada, "prácticamente no tenemos deuda", ha subrayado la subdirectora general de Finanzas, Gestión Corporativa y Estrategia, Míriam Alaminos, durante la presentación de resultados de este martes.

Licitación de todos los proyectos

En paralelo a los resultados económicos, el Port de Barcelona cerró 2025 con la licitación del 100% de los grandes proyectos anunciados, por un importe total de 332,5 millones de euros. De los siete proyectos previstos, cinco ya han sido adjudicados y los dos restantes se adjudicarán en los próximos meses. Su presidente, José Alberto Carbonell, ha señalado que el ejercicio se puede resumir por el compromiso con la economía y el medio ambiente, con la innovación y la ciudad y, especialmente, con las personas, al sentar las bases para reforzar el puerto como nodo logístico estratégico en el Mediterráneo y desplegar en los próximos años proyectos para ampliar capacidades, modernizar infraestructuras, descarbonizar actividades y acompañar el crecimiento de las empresas.

El presidente del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, en el World Trade Center. / Ferran Nadeu

De cara al actual ejercicio, el puerto prevé mantener un elevado ritmo inversor. Según ha anunciado Carbonell, a lo largo de este año se iniciarán nueve grandes proyectos por un importe global de 338,7 millones de euros. Entre las actuaciones previstas figuran proyectos de infraestructura portuaria, como la segunda fase de los recintos para la construcción del muelle Catalunya, la remodelación del Moll de Ponent Nord y el refuerzo del dique de la bocana Nord; actuaciones de accesibilidad viaria, con el nudo norte de los nuevos accesos a la ampliación sur, la ampliación del acceso viario al Moll Adossat mediante el desdoblamiento del puente Porta d’Europa y el desarrollo de la accesibilidad a la nueva terminal G de cruceros; proyectos de intermodalidad ferroviaria en la zona de Nou Llobregat, con la superestructura de vía de los nuevos accesos, la duplicación de la vía del acceso de la calle 4 y la reestructuración de las terminales ferroviarias del Moll de Contradic; y actuaciones de puerto-ciudad, como la construcción del Port Center en la planta baja del edificio del Portal de la Pau.

4,2% menos de contenedores

En cuanto a los tráficos, el encargado de desgranar los números del Port de Barcelona ha sido su director general, Àlex Garcia. El puerto movió en 2025 un total de 69,5 millones de toneladas de mercancías, una cifra muy similar a la registrada el año anterior. El tráfico total de contenedores alcanzó los 3,7 millones de TEU (siglas en inglés deTwenty-Foot Equivalent Unit, que es la unidad equivalente a un contenedor de 20 pies), un 4,2% menos que en 2024, aunque los contenedores llenos de importación y exportación, de mayor valor añadido, cerraron el ejercicio con incrementos del 4% y del 3%, respectivamente.

En el caso de las importaciones, el puerto cerró el año alcanzando un récord histórico. China, Estados Unidos y Turquía se mantuvieron como los principales socios comerciales en el tráfico de mercancías en contenedor, con cuotas de mercado del 28%, el 6% y el 5%. Carbonell ha asegurado que la geopolítica condiciona la actividad portuaria y que, a pesar de que se había arrancado el ejercicio con el temor de los aranceles del presidente Donald Trump, los recientes acuerdos con Mercosur o la India hacen prever un 2026 más competitivo para las empresas que trabajan vinculadas a la infraestructura.

Terminal de contenedores de Hutchison Best en el puerto de Barcelona. Barcelona 21/06/2024 Economía. Terminal de contenedores de Hutchison Best en el Port de Barcelona. AUTOR: JORDI OTIX / Jordi Otix / EPC

El tráfico de líquidos a granel volvió a registrar un récord histórico, con 16,6 millones de toneladas movidas, un 21,7% más que el año anterior, impulsado por el fuerte incremento de las importaciones y de los tránsitos de gasolina y por las importaciones de gas natural licuado. En cambio, los sólidos a granel, con cerca de 4,1 millones de toneladas, cerraron el ejercicio con un descenso del 15%, debido principalmente a la reducción de la llegada de haba de soja por las paradas técnicas de una de las plantas de tratamiento y a la caída del cemento hasta mínimos históricos, en un contexto de competencia de productores de terceros países con normativas ambientales más laxas.

El tráfico ro-ro (que es el transporte de material rodante, ya sean automóviles, camiones o tráileres) alcanzó las 430.406 unidades de transporte intermodal, con un incremento del 0,6%, gracias al crecimiento de los tráficos con Baleares, pese a los descensos registrados en los servicios con Italia. Por su parte, los automóviles nuevos sumaron 716.657 unidades, un 5,1% más que el año anterior, con un destacado aumento de las importaciones, del 44%. Los vehículos eléctricos ya representan cerca del 12% del total de vehículos nuevos que pasan por el Port de Barcelona y registraron un incremento del 75,7% respecto al año anterior.

Cruceros en la terminal de cruceros del puerto. / Ferran Nadeu / EPC

7,6% más de cruceristas

El tráfico de pasajeros alcanzó los 5,78 millones de movimientos, un 7,3% más que en 2024, de los que 1,8 millones correspondieron a pasajeros de ferri. En el ámbito de los cruceros, continuó creciendo el número de personas que embarcan y desembarcan en Barcelona, los pasajeros de mayor valor añadido para la ciudad, hasta alcanzar una cuota de puerto base del 58%. Esta evolución sitúa en 2,3 millones las personas que visitaron la ciudad en crucero durante 2025, un 7,6% más.

Garcia ha valorado que hay un trasvase cada vez más grande en el puerto y que actualmente el 58% de los pasajeros tienen origen y destino en Barcelona.