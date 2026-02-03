Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesZapateroBarcelonaL'HospitaletBandas latinasObús ToulouseEl VendrellFontana di TreviCáncerDía marmota 2026Encuesta elecciones Aragón
instagramlinkedin

Caos ferroviario

Óscar Puente acude este martes al Congreso para dar cuenta por los accidentes en los trenes

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una sesión plenaria.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una sesión plenaria. / Gabriel Luengas

EP

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparecerá este martes, 3 de febrero, en la Comisión de Transportes del Congreso para informar de los últimos accidentes en trenes de alta velocidad y cercanías que han dejado hasta 47 personas fallecidas en enero, así como otras incidencias en la red ferroviaria.

La mesa de la comisión se reunirá hoy por la mañana para convocar de manera oficial la comparecencia del ministro, que se estima a las 16.00 horas, según han confirmado fuentes parlamentarias a Europa Press.

Puente acudirá a la Cámara Baja después de comparecer durante siete horas en un Pleno del Senado para informar de la tragedia de Adamuz y los problemas de Cercanías, especialmente en Cataluña (Rodalies) donde hubo un accidente mortal en Gelida (Barcelona). PP, Vox y Junts pidieron en la Cámara Alta la dimisión del ministro por su responsabilidad en los incidentes ferroviarios.

Desde el accidente de Adamuz, los maquinistas de los trenes están reportando muchas más incidencias en las vías a Adif, lo que obliga a imponer reducciones temporales de velocidad por seguridad. De hecho, Adif ya ha solicitado a Renfe, Iryo y Ouigo que suspendan los últimos servicios de alta velocidad en la línea entre Madrid y Barcelona, con el objetivo de disponer de más tiempo para realizar las labores de mantenimiento por la noche.

Se preveía la comparecencia en pleno

Aunque el Gobierno pidió comparecer también en sesión plenaria en el Congreso, finalmente será en la comisión de Transportes donde vaya Puente a dar explicaciones. Tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), el ministro prometió acudir al Congreso "a la mayor brevedad posible" para dar explicaciones del incidente.

Noticias relacionadas

Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene ya fecha, el 11 de febrero, para hablar en el Pleno del Congreso de estos accidentes ferroviarios, así como de otros asuntos de política internacional.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tres acusados con la pareja de Ayuso aceptan la conformidad, pendientes del desenlace de negociaciones entre González Amador y el fiscal
  2. Audiencias TV enero: Cuatro supera por segundo mes a laSexta y La 1 firma su mejor enero en 14 años
  3. El Ayuntamiento de Barcelona retira las estatuas de Caballé y Mercury de Montjuïc
  4. Las donaciones de padres a hijos se disparan por el alto precio de la vivienda: 'Los jóvenes necesitan esa ayuda
  5. Día de la Marmota 2026, hoy: Phil predice que el invierno se alargará seis semanas más | Vídeo
  6. Trump asegura que EEUU ha conversado con 'altos mandos' de Cuba
  7. 60 años de AP-7: del sueño interprovincial de Franco al debate pendiente sobre su financiación
  8. Jorge Javier corta una broma sobre Pedro Sánchez en pleno directo y deja clara su postura política actual

Telefónica ultima en Reino Unido la primera gran adquisición bajo el mando de Murtra

Telefónica ultima en Reino Unido la primera gran adquisición bajo el mando de Murtra

Hiedras sin sostén

Hiedras sin sostén

AMER domina la Copa de Aguas Estancadas del TFT Pro Circuit y reparte dos plazas para la Tactician’s Crown

AMER domina la Copa de Aguas Estancadas del TFT Pro Circuit y reparte dos plazas para la Tactician’s Crown

DIRECTO UCRANIA | Rusia planea excluir a Ucrania y la UE de las negociaciones con EEUU sobre un plan de paz

DIRECTO UCRANIA | Rusia planea excluir a Ucrania y la UE de las negociaciones con EEUU sobre un plan de paz

DIRECTO EFECTO TRUMP | EEUU e Israel inician maniobras navales en el mar Rojo

DIRECTO EFECTO TRUMP | EEUU e Israel inician maniobras navales en el mar Rojo

Iñaki Gabilondo, Loles León, Joaquín Reyes y Alba Flores: las caras de la nueva programación cultural de La 2

Iñaki Gabilondo, Loles León, Joaquín Reyes y Alba Flores: las caras de la nueva programación cultural de La 2

Playà, nuevo director de Rodalies: "Extrapolaremos lo que nos ha funcionado en el metro y Ferrocarrils"

Playà, nuevo director de Rodalies: "Extrapolaremos lo que nos ha funcionado en el metro y Ferrocarrils"

La Guardia Urbana encuentra casi 100 kilos de hachís en el maletero de un VTC en Barcelona

La Guardia Urbana encuentra casi 100 kilos de hachís en el maletero de un VTC en Barcelona