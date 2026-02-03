España pierde 270.000 empleos en la peor cuesta de enero desde 2012

El mercado laboral español se ha dejado 270.782 empleos en la cuesta de enero de este año. No hay ejercicio que empiece bien en términos de ocupación, aunque este 2026 ha dejado números especialmente abultados, los peores desde 2012. El comercio y la hostelería son las actividades que más ocupación suelen finiquitar con el arranque del año, mandando al paro a los refuerzos de la campaña navideña.

El empleo ha arrancado 2026 con una marcha menos que la que llevaba al final del año pasado, lo que tampoco es significativo a la hora de aventurar cómo irá el año. El pasado ejercicio empezó con signos evidentes de desaceleración que se acabaron revirtiendo a medida que avanzó el calendario.

Evolución del empleo en España

Existe un consenso bastante extendido entre los diferentes gabinetes de estudios que la evolución del mercado laboral será bastante similar este año que en 2026. Por el momento, la cifra total de ocupados está en 21,57 millones de afiliados a la Seguridad Social, medio millón más que en enero del año pasado.

Bajó el empleo en enero y subió el paro, aunque ni de lejos, como es habitual desde hace unos años, en la misma proporción. El número de personas inscritas en las oficinas del Sepe repuntó en 30.392 respecto a diciembre, hasta un total de 2,43 millones de desempleados.

Evolución del paro en España

De esos 2,43 millones de parados, tres de cada cuatro cobran algún tipo de prestación contributiva o subsidio. El importe medio de la prestación fue de 1.039 euros brutos mensuales y el gasto total que tuvo que abonar el Sepe para costear todas las pagas fue de 2.107 millones de euros, un 1,1% más que lo que pagaba hace un año.

Culpa del mal tiempo

El Gobierno ha justificado los malos números de este pasado mes por el tiempo, en tanto que enero "ha sido especialmente adverso por la climatología", según una nota del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social.

Sin embargo, la estadística no permite profundizar más allá en qué actividades se han visto más perjudicadas por las lluvias y las nieves, en tanto que la Seguridad Social estrena nueva metodología de conteo para los distintos sectores económicos y no ofrece una comparativa sobre cuáles han subido o más bien bajado con mayor ahínco durante este primer mes del 2026.

Históricamente, atendiendo al comportamiento de otros años, la hostelería y el comercio eran los sectores que lideraban la destrucción de ocupación, contextualizado por el fin de la campaña navideña y el adelgazamiento de plantillas hasta las nuevas contrataciones en primavera.

Sí permite vislumbrar la estadística que el empleo cayó en mayor medida entre personas nacidas en el extranjero (-1,5% respecto al mes pasado) que entre el conjunto de la población trabajadora (-1,2%). Los migrantes son un colectivo más elástico en este sentido, ganando empleo en los buenos meses con mayor intensidad y perdiendo con mayor ahínco durante las vacas flacas.

España, no obstante, retiene la cota de los tres millones de personas de origen foráneo afiliadas a la Seguridad Social. Representan el 14% del total de la ocupación.

Al igual que los migrantes, las mujeres también son un colectivo cuyo empleo suele subir más en meses de bonanza y bajar más en meses malos. Ambos están sobrerrepresentados en gremios como el comercio y la hostelería y las mujeres también han perdido más empleos este enero que los hombres. Del total de 21,57 millones de afiliados, un 55,7% son hombres y un 47,3% mujeres.

Catalunya lidera la destrucción de empleo

Catalunya lideró este pasado mes de enero la destrucción de empleo en el conjunto de España. No lleva el Principado unos meses demasiado boyantes en términos de ocupación, sin ser su situación negativa en términos macro.

Evolución del empleo en Catalunya y Madrid

El mes pasado se confirmó el 'sorpasso' que hacía tiempo se venía cocinando a fuego lento y Catalunya perdió el primer puesto como territorio con más ocupados de España, en favor de la Comunidad de Madrid. Este enero lo ha arrancado con una intensa destrucción de empleo, de 47.941 ocupados menos respecto a diciembre, hasta un total de 3,82 millones de catalanes cotizando. Es la cifra más alta de ocupación en Catalunya de la serie histórica.

Por magnitud, le siguieron Andalucía (-41.461 ocupados) y Madrid (-37.448 ocupados), si bien todas y cada una de las comunidades autónomas cerraron enero con menos gente trabajando de la que tenían en diciembre. Que los números rojos tiñan el mapa en enero es habitual. El único punto del territorio donde el saldo ha sido positivo ha sido Huelva (+3.275), la única de las 50 provincias con una ganancia, simbólica, de empleo.