Las 5 claves de los datos del paro de enero: Solo en una de las 50 provincias de España sube el empleo

Todas las cuestas de enero son empinadas, pero la de este 2026 ha sido de las más duras de la última década en términos de empleo. Los ministerios de Inclusión y Trabajo han publicado este martes los datos de afiliación a la Seguridad Social y paro referentes al primer mes del año, que revelan el peor arranque de un ejercicio desde 2012. Hasta el punto de que, de 50 provincias que forman España, solo en una ha subido la ocupación.

Los malos datos del mes no empañan un ciclo expansivo que va camino de concatenar casi cinco años de crecimientos interanuales ininterrumpidos. Sin embargo, si reducen un punto la velocidad en las contrataciones y son coherentes con las previsiones de distintos organismos, que anticipan un 2026 similar al anterior –que dejó un balance de medio millón de nuevos ocupados-, pero ligeramente más moderado.

El número de afiliados a la Seguridad Social se redujo en enero respecto al mes de diciembre en 270.782 personas, hasta un total de 21,57 millones de trabajadores en activo. Los números rojos son la tónica habitual en los meses de enero, hasta el punto de que hay que remontarse a 1999 para encontrar un enero en el que se contratara a más gente de la que se despidió. Uno de los motivos que han encontrado desde el Gobierno para explicar la notable virulencia es que este enero "ha sido especialmente adverso por la climatología", según una nota del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social.

Evolución del empleo en enero

El comercio, la hostelería y las empresas de trabajo temporal (ETT), finalizada la campaña navideña, son para estas fechas las que más empleo recortan. Sectores en los que mujeres y migrantes están sobrerepresentados y que explican que el empleo haya caído en mayor medida entre estos colectivos.

En enero cayó el empleo y aumentó el paro, aunque no en la misma proporción —como viene siendo habitual en los últimos años—. El número de personas inscritas en las oficinas del SEPE subió en 30.392 respecto a diciembre, hasta situarse en 2,43 millones de desempleados. En términos absolutos, hoy hay 160.381 parados menos que hace un año y la cifra total es la más baja desde 2008.

Esa diferencia entre el volumen de bajas en la Seguridad Social y el aumento del paro se explica, entre otros factores, por figuras como los fijos discontinuos: cuando termina la temporada, determinados sectores dan temporalmente de baja en la Tesorería a parte de su plantilla y les vuelven a llamar cuando vuelve a repuntar la faena. Ese movimiento estadísticamente deja huella en términos de afiliación -que es el indicador más fiable para medir la evolución del mercado laboral-, pero no entre los parados registrados.

Enero es un mal mes entre los asalariados y entre los autónomos. Los segundos, que suelen mostrar grados más elevados de resiliencia que los primeros, no son ajenos a momentos especialmente marcados por la estacionalidad como es el inicio de año. En lo que va de siglo solo se registró un saldo positivo de autónomos en un mes de enero en 2008 y fue por un sesgo estadístico fruto de una regularización extraordinaria de cuotas. El número de autoempleados bajó este enero respecto a diciembre en 19.021 efectivos, hasta una cifra total de 3,4 millones de trabajadores por cuenta propia en alta.

Autónomos

Entre el colectivo de afiliados al RETA persiste la incertidumbre sobre qué pasará con sus cuotas este año. El Gobierno ha manifestado su intención de revisarlas, ya que las mismas llevan congeladas desde el año anterior. El Ejecutivo precisa de un acuerdo con los agentes sociales para facilitar los trámites en el Congreso, este por el momento no ha sido posible y no existen visos por el momento de nuevos encuentros para tratar de armar uno.

La nota positiva que dejaron los datos de enero es que el empleo remantente destaca por sus altas cotas de estabilidad. Este pasado mes se alcanzaron mínimos de temporalidad. Un 11,2% del total de asalariados tenía un contrato temporal, cifra que hace una década llegó a superar el 30%. Si a los temporales se suman los fijos discontinuos, que son indefinidos con más garantías pero también marcados por la estacionalidad, el porcentaje se eleva hasta un 15,7%, cifras muy por debajo de las existentes antes de la reforma laboral de 2021.

Evolución de la temporalidad

El crecimiento de los indefinidos se concentra principalmente en trabajadores a tiempo completo, mientras que los fijos discontinuos se estabilizan. Los jóvenes y los mayores de 55 años son los colectivos que se están beneficiando en mayor medida de dicha transformación.

Catalunya lideró este pasado mes de enero la destrucción de empleo en el conjunto de España. La otrora primera empleadora del país -desde el mes pasado lo es Madrid- ha sido también el territorio que más ocupados ha perdido en este arranque de curso, con 47.941 ocupados menos respecto al mes anterior. En clave catalana, es el peor arranque del año desde 2009. La cifra total de ocupados queda en 3,8 millones de trabajadores en activo y habrá que esperar hasta primavera o verano para perforar la simbólica cota de los cuatro millones de ocupados.

La pérdida de empleo este enero ha sido unánimes. O prácticamente. Una única provincia, sobre el total de 50 que componen el mapa español, se ha erigido como una isla en un mar de números rojos. Es la cuna de escritores como Juan Ramón Jiménez, sede del club decano del fútbol español y en sus costas se pescan gambas famosas en toda la geografía: Huelva. Este ha sido el único punto del territorio donde el saldo ha sido positivo, 3.275 ocupados más que el mes pasado.