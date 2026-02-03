Òscar Playà, nuevo director de Rodalies de Catalunya: "Extrapolaremos lo que nos ha funcionado en el metro y Ferrocarrils"

Tres semanas después de ser nombrado consejero delegado de la nueva empresa mixta de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà ha hablado por primera vez del servicio ferroviario en una entrevista este martes en Catalunya Ràdio. Solo una hora después de que el centro de control de Adif haya fallado por tercera vez en solo una semana y haya dejado sin trenes a los usuarios que deben hacer una auténtica gincana para desplazarse, el responsable ha dado las primeras pistas sobre cómo organizará su trabajo.

"Todavía no me he incorporado, estoy aterrizando”, ha afirmado Playà, que ha subrayado que su prioridad será “intentar mejorar el servicio”. El nuevo director de Rodalies de Catalunya, nombrado oficialmente el lunes, ha reconocido que “no es un encargo fácil” y que se enfrenta a “un reto importante” tras su etapa al frente del metro, pero ha defendido que “hay cosas que se pueden extrapolar” de esa experiencia y también de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). “Cosas que ya se hacen en metro y FGC y que se pueden implementar en Rodalies”, ha dicho.

Sentarse cada día con Adif

En la misma entrevista, Playà ha insistido en que la mejora del servicio pasa necesariamente por el trabajo conjunto con los actuales gestores ferroviarios, tanto de la infraestructura como de la operativa. “Trabajaremos de la mano con Adif y Renfe para mejorarlo”, ha afirmado, y ha remarcado que uno de los grandes retos serán los “flujos de comunicación”. “Hay que trabajar conjuntamente, es uno de los retos, sentarme cada día con Adif”, ha resumido, aunque ha defendido que el gestor de las infraestructuras ferroviarias "está trabajando muy intensamente estos días”.

Òscar Playà. / ARCHIVO

En relación con las reiteradas incidencias, las últimas este mismo martes, Playà ha señalado directamente al estado de la red. “La infraestructura y los trenes son antiguos”, ha dicho, y ha apuntado a la necesidad de “dar un salto en el mantenimiento”. Según ha explicado, hay “proyectos de remodelación de la infraestructura que están afectando a la movilidad”, que “son largos en el tiempo”, “cuestan dinero” y “afectan al servicio”, pero que es imprescindible abordarlos.

Gestión próxima al usuario

El nuevo consejero delegado de la empresa mixta, constituida hace solo tres semanas, ha identificado dos pilares básicos para recuperar el servicio: “los procesos de mantenimiento” y “la información y atención al usuario”. “La confianza se ganará cuando el sistema funcione”, ha afirmado, y ha añadido que estos ámbitos son “uno de los pilares básicos para dar mejor servicio”. En este sentido, ha avanzado que “extrapolaremos lo que nos ha funcionado en el metro a Rodalies, también en información”, con una “gestión próxima al territorio y a las personas”.

Playà ha explicado que su primera fase será de análisis interno. “Primero aterrizaré, visualizaré cómo está el tema”, ha dicho, destacando que “la gente de Renfe son muy buenos profesionales”. “Quiero ver la organización de Renfe en Catalunya, conocer, analizar, ver si hay que mejorar la comunicación”, ha señalado, reconociendo que “hay trabajo a hacer en muchos ámbitos” y que será necesario “mejorar procesos”.

Sin concreción en la R1

Sobre la nueva empresa mixta, Playà ha defendido que su doble nombramiento como consejero delegado y director de Rodalies es una “posición natural”. Ha recordado que la empresa “no puede operar porque no tiene certificaciones ni permisos”, aunque “ya se ha trabajado para tenerlo lo más pronto posible”. “Creo natural que lleve el sombrero del día a día de Rodalies”, ha afirmado, en lo que ha calificado como “un traspaso natural” que “servirá para que tengamos un servicio mejor del que tenemos”.

Un tren en la estación de Mataró, de la R1 de Rodalies. / Sandra Román / EPC

El responsable de Rodalies ha señalado que “tener el doble cargo facilitará el proceso” y permitirá “acelerar el calendario”, aunque ha evitado pronunciarse sobre los plazos. “Una operadora no puede operar si no tiene los permisos”, ha recordado, y ha evitado concretar si este mismo año se podrán asumir las competencias de la R1.

En cualquier caso, Playà ha asegurado que “se está haciendo todo lo posible para recuperar el servicio de Rodalies lo antes posible” y ha prometido que “no dilataremos en el tiempo las medidas”. “Necesito tiempo y situarme dónde podemos trabajar”, ha concluido, aunque ha remarcado que “lo que se pueda implementar lo más rápido posible, se hará”.