Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesCáncerCaso FlechaBarcelonaCatalunyaRedes socialesZBEParoIsabel CoixetJavier CastilloEncuesta elecciones Aragón
instagramlinkedin

Mala sintonía entre administraciones

El número dos del Ministerio de Transportes se instala en Barcelona para afrontar la crisis de Rodalies

El secretario de Estado, José Antonio Santano, viaja a Catalunya de nuevo sin fecha de regreso "hasta que el servicio se recupere con normalidad"

La consellera Paneque reclama su presencia a pesar de que desde el departamento de Óscar Puente ya se había informado horas antes al Govern de que el alto cargo se desplazaría a la capital catalana

El Govern exige más "responsabilidades" en Adif y pide al Gobierno que solucione ya la crisis en Rodalies: "El servicio es lamentable"

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, y el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, en la presentación del acuerdo para constituir la nueva sociedad mercantil Rodalies de Catalunya, en junio de 2025.

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, y el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, en la presentación del acuerdo para constituir la nueva sociedad mercantil Rodalies de Catalunya, en junio de 2025. / EFE / Andreu Dalmau

Cristina Buesa

Cristina Buesa

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La tensión crece en las estaciones y en los despachos. Mientras los usuarios de Rodalies ven cada día cómo sus desplazamientos se alargan, anulan o deben cambiar a un bus en el mejor de los casos, las administraciones en materia ferroviaria se reprochan unas a otras la gestión de la crisis. El último capítulo se ha vivido este martes con la decisión de que el número dos del Ministerio de Transportes se instale en Barcelona para afrontar los problemas de la red en Catalunya.

José Antonio Santano ya pasó seis días en la capital catalana la semana pasada, del sábado 24 al jueves 29. El accidente de Gelida se había producido el martes 20 de enero y, a pesar de los anuncios de reanudación del servicio tras un despliegue inédito de técnicos del gestor de la infraestructura, Adif, para reparar los daños, Rodalies no remonta. Han pasado ya dos semanas. Y el arranque de esta semana, con nuevos fallos en el centro de control de la Estació de França, han calentado los ánimos.

27/01/2026 La consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, y el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, durante una rueda de prensa, en la Conselleria de Territorio de la Generalitat, a 27 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Paneque y Santano han presentado el nuevo Plan de Rodalies 2026-2030. ECONOMIA David Zorrakino - Europa Press

Paneque y Santano, el martes 27, en la presentación del plan de Rodalies. / David Zorrakino - Europa Press

Un servicio "lamentable"

Ni el comisionado del traspaso, Pere Macias, ni el flamante nuevo director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà, han subido el tono. Quien sí lo ha hecho ha sido la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que colecciona peticiones de dimisión por parte de la oposición. En la rueda de prensa tras la reunión de Govern, la también portavoz del Executiu, visiblemente molesta, ha reclamado "responsabilidades" a Adif y ha advertido que "el servicio es lamentable, peor de lo que nos habíamos imaginado".

Acto seguido, Paneque ha reclamado el regreso del secretario de Estado a Barcelona para afrontar la crisis de Rodalies. No obstante, según ha podido saber EL PERIÓDICO, la consellera ya sabía que José Antonio Santano viajaba esta misma tarde, porque así se le había comunicado unas horas antes. Transportes había tomado la decisión después de que el centro de control de Adif fallara, antes de las ocho de la mañana.

Comunicación oficial del viaje

Pocos minutos después de que la responsable del Govern haya hecho esta petición, fuentes del Ministerio de Transportes han comunicado el viaje de Santano a Barcelona "sin fecha concreta hasta que el servicio se recupere con normalidad desde el terreno y facilitando, de esta manera, la interlocución directa con la Generalitat". O sea, que el número dos del ministro Óscar Puente aspira a "abordar los problemas ferroviarios de Rodalies y garantizar la recuperación del servicio lo antes posible".

Un tren de Rodalies circulant per Badalona, al costat del tram del passeig marítim danyat pel temporal. | ZOWY VOETEN

Un tren de Rodalies circula por la R1, en Badalona. / Zowy Voeten

De momento, todas las fechas de recuperación de la normalidad han saltado por los aires. La presencia del secretario de Estado, que por cierto se ha desplazado desde Madrid en avión, aspira a lubricar también las relaciones entre Territori y Renfe, algo maltrechas en las últimas semanas.

Noticias relacionadas y más

Instalado en la delegación del Gobierno

La otra diferencia entre la estancia de José Antonio Santano de esta semana y de la pasada será el lugar donde se instalará. Esta vez ocupará un despacho en la sede de la Delegación del Gobierno de la calle Mallorca. Los otros días, tanto él como todo su equipo, los directivos de Renfe, los de Adif, todos, habían ocupado la séptima planta de la Conselleria de Territori. Quizás era un emplazamiento más cómodo para celebrar las reuniones de seguimiento de la crisis, pero confuso en la atribución de responsabilidades. Y ahora, dos semanas después, con Rodalies aún patas arriba, esta proximidad no es tan conveniente.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tres acusados con la pareja de Ayuso aceptan la conformidad, pendientes del desenlace de negociaciones entre González Amador y el fiscal
  2. El Ayuntamiento de Barcelona retira las estatuas de Caballé y Mercury de Montjuïc
  3. Audiencias TV enero: Cuatro supera por segundo mes a laSexta y La 1 firma su mejor enero en 14 años
  4. Las donaciones de padres a hijos se disparan por el alto precio de la vivienda: 'Los jóvenes necesitan esa ayuda
  5. Día de la Marmota 2026, hoy: Phil predice que el invierno se alargará seis semanas más | Vídeo
  6. Los paradistas de un mercado de L'Hospitalet denuncian la 'ocupación' de una pescadería a la que el Ayuntamiento denegó permisos
  7. Trump asegura que EEUU ha conversado con 'altos mandos' de Cuba
  8. La Guardia Civil requisa 5.000 botellas de alcohol de una tienda de El Vendrell

Lindsey Vonn competirá en los Juegos Olímpicos con el ligamento cruzado roto: "No he llorado, me siento fuerte"

Lindsey Vonn competirá en los Juegos Olímpicos con el ligamento cruzado roto: "No he llorado, me siento fuerte"

Imputados 10 hombres por violar a un niño de 5 años con sumisión química en Francia

Imputados 10 hombres por violar a un niño de 5 años con sumisión química en Francia

DIRECTO TRUMP | Demócratas de EEUU piden la dimisión de la secretaria de Seguridad y acabar con el ICE

DIRECTO TRUMP | Demócratas de EEUU piden la dimisión de la secretaria de Seguridad y acabar con el ICE

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

DIRECTO UCRANIA | Zelenski está dispuesto a aceptar nuevas medidas de desescalada en Abu Dabi

DIRECTO UCRANIA | Zelenski está dispuesto a aceptar nuevas medidas de desescalada en Abu Dabi

Año Nuevo Chino 2026: significado y características del Caballo de Fuego, séptimo signo del horóscopo

Año Nuevo Chino 2026: significado y características del Caballo de Fuego, séptimo signo del horóscopo

El exministro laborista Peter Mandelson renuncia a su asiento en la Cámara de los Lores por sus vínculos con Epstein

El exministro laborista Peter Mandelson renuncia a su asiento en la Cámara de los Lores por sus vínculos con Epstein

Avance: Dune Awakening lanza su Capítulo 3 y rediseña el final del juego en Arrakis

Avance: Dune Awakening lanza su Capítulo 3 y rediseña el final del juego en Arrakis