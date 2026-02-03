El número dos del Ministerio de Transportes se instala en Barcelona para afrontar la crisis de Rodalies

La tensión crece en las estaciones y en los despachos. Mientras los usuarios de Rodalies ven cada día cómo sus desplazamientos se alargan, anulan o deben cambiar a un bus en el mejor de los casos, las administraciones en materia ferroviaria se reprochan unas a otras la gestión de la crisis. El último capítulo se ha vivido este martes con la decisión de que el número dos del Ministerio de Transportes se instale en Barcelona para afrontar los problemas de la red en Catalunya.

José Antonio Santano ya pasó seis días en la capital catalana la semana pasada, del sábado 24 al jueves 29. El accidente de Gelida se había producido el martes 20 de enero y, a pesar de los anuncios de reanudación del servicio tras un despliegue inédito de técnicos del gestor de la infraestructura, Adif, para reparar los daños, Rodalies no remonta. Han pasado ya dos semanas. Y el arranque de esta semana, con nuevos fallos en el centro de control de la Estació de França, han calentado los ánimos.

Paneque y Santano, el martes 27, en la presentación del plan de Rodalies. / David Zorrakino - Europa Press

Un servicio "lamentable"

Ni el comisionado del traspaso, Pere Macias, ni el flamante nuevo director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà, han subido el tono. Quien sí lo ha hecho ha sido la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que colecciona peticiones de dimisión por parte de la oposición. En la rueda de prensa tras la reunión de Govern, la también portavoz del Executiu, visiblemente molesta, ha reclamado "responsabilidades" a Adif y ha advertido que "el servicio es lamentable, peor de lo que nos habíamos imaginado".

Acto seguido, Paneque ha reclamado el regreso del secretario de Estado a Barcelona para afrontar la crisis de Rodalies. No obstante, según ha podido saber EL PERIÓDICO, la consellera ya sabía que José Antonio Santano viajaba esta misma tarde, porque así se le había comunicado unas horas antes. Transportes había tomado la decisión después de que el centro de control de Adif fallara, antes de las ocho de la mañana.

Comunicación oficial del viaje

Pocos minutos después de que la responsable del Govern haya hecho esta petición, fuentes del Ministerio de Transportes han comunicado el viaje de Santano a Barcelona "sin fecha concreta hasta que el servicio se recupere con normalidad desde el terreno y facilitando, de esta manera, la interlocución directa con la Generalitat". O sea, que el número dos del ministro Óscar Puente aspira a "abordar los problemas ferroviarios de Rodalies y garantizar la recuperación del servicio lo antes posible".

Un tren de Rodalies circula por la R1, en Badalona. / Zowy Voeten

De momento, todas las fechas de recuperación de la normalidad han saltado por los aires. La presencia del secretario de Estado, que por cierto se ha desplazado desde Madrid en avión, aspira a lubricar también las relaciones entre Territori y Renfe, algo maltrechas en las últimas semanas.

Instalado en la delegación del Gobierno

La otra diferencia entre la estancia de José Antonio Santano de esta semana y de la pasada será el lugar donde se instalará. Esta vez ocupará un despacho en la sede de la Delegación del Gobierno de la calle Mallorca. Los otros días, tanto él como todo su equipo, los directivos de Renfe, los de Adif, todos, habían ocupado la séptima planta de la Conselleria de Territori. Quizás era un emplazamiento más cómodo para celebrar las reuniones de seguimiento de la crisis, pero confuso en la atribución de responsabilidades. Y ahora, dos semanas después, con Rodalies aún patas arriba, esta proximidad no es tan conveniente.