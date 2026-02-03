ISE 2026: La industria audiovisual se lanza a por los robots, la IA y el audio como palancas de crecimiento

“Este ISE es un punto de inflexión para nuestro sector”. Sean Wargo, maestro de ceremonias del foro de inversión que se celebra este martes dentro del congreso tecnológico Integrated Systems Europe (ISE) no dilata mucho el desarrollo de su idea. Habla de un contexto económico que acompaña, de un consumidor que no deja de gastar y de una inversión corporativa que sigue fluyendo hacia el audiovisual.

La industria está en auge, y si el mayor encuentro profesional del mundo relacionado con el sector (este congreso ISE) es un punto de inflexión, es porque el año en sí lo es. Las previsiones de plataformas como Caretta Research anticipan un crecimiento cambiante para este negocio en los próximos años (+2,6% en 2026, +4,1% en 2027, +3,1% en 2028…) y Wargo cree que el desenlace dependerá de lo que suceda en 2026, de como influyan sobre el negocio las distintas amenazas geopolíticas y de que cuajen o no las tendencias previstas.

Para esto último, el ISE 2026 es una parada clave. Según lo expuesto en esta feria, que ha abierto puertas este martes en Barcelona, la industria crece (y crecerá) sin parar por la fiebre del ‘streaming’ y el ‘broadcasting’ –elementos, por cierto, que están participando muy activamente en el auge de los centros de datos, han dicho–; que se ha detectado cierto trasvase de la inversión corporativa al ‘audio’, en detrimento de los dispositivos de soporte del audiovisual; que la inteligencia artificial (IA) se está incorporando masivamente tanto para ayudar a los negocios a ser más productivos y a gestionar mejor, como para las producciones en sí; o que los robots inteligentes serán uno de los principales factores de transformación de la industria en los próximos años.

La robótica

En este sentido, el Clúster del Audiovisual de Catalunya ha presentado este martes un informe que analiza el estado actual y las tendencias de la robótica aplicada al sector. “El informe constata que los robots están dejando de ser simples soportes automatizados para convertirse en un agente que amplía las posibilidades narrativas y simplifica tareas de producción”, resumen desde este organismo.

El documento pone el ejemplo de los informativos de TV3, que ya se ejecutan con la colaboración de cinco robots; también de todas las cámaras que circulan sobre raíles o ruedas en la mayoría de retransmisiones deportivas; del cine que se hace con dispositivos capaces de acercarse y alejarse del actor sin molestarle ni a él ni a quienes producen la pieza; de un robot humanoide que ha debutado recientemente como operador de cámara en un set de rodaje en Estados Unidos o de drones, que hace poco solo servían para ciertos planos y ahora ya pueden realizar hasta tareas de iluminación o figurar en pantalla como si fueran naves.

Los grandes expositores

Funcionan, asimismo, como barómetro del sector los anuncios de los grandes expositores en la feria. Samsung ha centrado su participación en el congreso de este año en las pantallas publicitarias y ha presentado una solución que genera sensación de inmersión sin llevar gafas de realidad virtual o realidad aumentada. Además, ha anunciado el lanzamiento de nuevas pantallas comerciales de gran formato cuyos contenidos se crean con una aplicación propia de Samsung que emplea IA.

LG también apuesta por exhibir las posibilidades de la tecnología inmersiva y de las pantallas semitransparentes más en clave artística, pero para hacer negocio ha traído soluciones para hoteles, salas de control o zonas de autoservicio. Este grupo surcoreano asegura que desde que participa en ISE, sus pantallas audiovisuales se venden un 80% más en España o que encabezó el mercado de los televisores profesionales para hoteles en 2025.

Asimismo, Epson vuelve a mostrar de lo que son capaces sus proyectores. Piensa especialmente en el universo de la educación, pero exhibe músculo en la feria con una instalación multisensorial que juega con luz, color y –como no–, con las brillantes pantallas gigantes que lo emiten.