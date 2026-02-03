Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesBandas latinasCatalunyaRedes socialesBarcelonaBarçaZBEPensionesIsabel CoixetJavier CastilloEncuesta elecciones Aragón
instagramlinkedin

ALTA VELOCIDAD

Iryo y Ouigo anuncian un incremento de 25 minutos en el tiempo viaje entre Madrid y Barcelona en alta velocidad

Se debe a "los trabajos de diagnóstico y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria"

Trenes de alta velocidad de la compañía italiana Iryo.

Trenes de alta velocidad de la compañía italiana Iryo. / CÓRDOBA

G. S. T.

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Las operadoras extranjeras Iryo y Ouigo han anunciado que el trayecto de alta velocidad entre Madrid y Barcelona se demorará 25 minutos más que hasta ahora tras pactarlo con ADIF, el administrador español de la infraestructura ferroviaria. Este mayor tiempo de viaje se debe a las Limitaciones Temporales de Velocidad existentes en la línea por "los trabajos de diagnóstico y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria", según ha hecho público la operadora italiana.

En un comunicado, Iryo ha señalado que ha puesto en marcha "un Plan Alternativo de Transporte (PAT) en coordinación con ADIF", que se aplicará en la línea Madrid–Barcelona, con parada en Zaragoza, mientras que, por su parte, Ouigo ha explicado únicamente que, "para adaptarse a la situación actual de circulación en la línea Madrid-Barcelona", los servicios de esta ruta "pueden cambiar su horario y tiempo de viaje", después de mantener contactos con ADIF, emplazando a sus clientes a consultar "el email asociado a la reserva para conocer los detalles del viaje".

Por el momento, ni Adif ni Renfe han hecho públicos estos cambios en el tiempo medio del trayecto. La operadora nacional únicamente comunicó el lunes que, "por petición de Adif", suprimía cuatro trayectos de AVE, dos con salida de Madrid y otros dos de Barcelona, entre las 20:27 horas y 21:15, después de la solicitud del administrador ferroviario de "esta medida a todas las operadoras para disponer de más tiempo para el mantenimiento nocturno".

Limitaciones hasta el 7 de febrero

Según Iryo, los nuevos horarios entrarán en vigor a partir del jueves 5 de febrero de 2026 y estarán vigentes, "por el momento", hasta el 7 de febrero, aunque en una circular interna Renfe ha bloqueado la venta de billetes hasta el próximo 14 de febrero, en sus últimas frecuencias del día, "con el fin de garantizar las horas de banda de mantenimiento necesarias para la realización de los trabajos de conservación y mejora", apuntan.

Noticias relacionadas

"El PAT contempla un incremento aproximado de 25 minutos en los tiempos de viaje de los servicios Madrid–Barcelona y la adaptación de la oferta comercial, con el objetivo de garantizar la estabilidad operativa. Durante este periodo, quedarán suprimidos dos servicios comerciales, correspondientes a los trenes con salida habitual a las 16:37 horas desde Madrid y a las 8:45 horas desde Barcelona", desarrolla la operadora participada por capital italiano.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tres acusados con la pareja de Ayuso aceptan la conformidad, pendientes del desenlace de negociaciones entre González Amador y el fiscal
  2. El Ayuntamiento de Barcelona retira las estatuas de Caballé y Mercury de Montjuïc
  3. Audiencias TV enero: Cuatro supera por segundo mes a laSexta y La 1 firma su mejor enero en 14 años
  4. Las donaciones de padres a hijos se disparan por el alto precio de la vivienda: 'Los jóvenes necesitan esa ayuda
  5. Día de la Marmota 2026, hoy: Phil predice que el invierno se alargará seis semanas más | Vídeo
  6. Trump asegura que EEUU ha conversado con 'altos mandos' de Cuba
  7. 60 años de AP-7: del sueño interprovincial de Franco al debate pendiente sobre su financiación
  8. Jorge Javier corta una broma sobre Pedro Sánchez en pleno directo y deja clara su postura política actual

PayPal escoge como nuevo CEO al español Enrique Lores

PayPal escoge como nuevo CEO al español Enrique Lores

El Parlament pedirá la dimisión de Paneque por el caos de Rodalies

El Parlament pedirá la dimisión de Paneque por el caos de Rodalies

La Fiscalía francesa pedirá la inhabilitación de Marine Le Pen

La Fiscalía francesa pedirá la inhabilitación de Marine Le Pen

Muere la madre de Javier Castillo dos meses después de fallecer su padre: "No es justo"

Muere la madre de Javier Castillo dos meses después de fallecer su padre: "No es justo"

España prohibirá acceder a redes sociales a menores de 16 años

ERC mantiene el rechazo a negociar los presupuestos pese al acercamiento entre el Govern y los Comuns

ERC mantiene el rechazo a negociar los presupuestos pese al acercamiento entre el Govern y los Comuns

Las familias antimóvil piden que el Gobierno sancione a las redes que esquiven el veto a los menores de 16 años

Las familias antimóvil piden que el Gobierno sancione a las redes que esquiven el veto a los menores de 16 años

El Ejecutivo prorroga la suspensión de desahucios hasta diciembre de 2026 excluyendo al pequeño propietario

El Ejecutivo prorroga la suspensión de desahucios hasta diciembre de 2026 excluyendo al pequeño propietario