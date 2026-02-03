Así se ha desplomado la inversión de LaLiga en el mercado de fichajes de invierno: la Premier gastó un 400% más

LaLiga y el mercado de fichajes de invierno vuelven a contar la misma historia. España compra poco, vende más y mira a Inglaterra desde lejos. El cierre de enero de 2026 (temporada 2025-26) se salda con 74,9 millones de euros invertidos por los clubes de Primera, mientras la Premier League se dispara por encima de 372,5 millones en el mismo periodo. Es decir, la liga inglesa gastó un 397% más que la española.

El dato español, además, llega con trampa, ya que el mercado se sostiene casi en solitario por el Atlético de Madrid. El club rojiblanco concentra 54 millones, más de siete de cada diez euros gastados en LaLiga este invierno. El resto, operaciones de ajuste y cesiones.

La foto se entiende mejor con perspectiva. En enero de 2024, LaLiga ya gastó 75,8 millones. En enero de 2025 cayó a menos de 14 millones, su 'congelación' más clara. El rebote de 2026 no cambia el diagnóstico: la inversión sigue lejos de los picos de hace menos de una década.

Cinco veces menos que la Premier

En la Premier, enero no es un mercado de parches, sino una herramienta competitiva. En el último cierre, la liga inglesa registra 372,53 millones de euros en gasto y un saldo neto negativo de -138,45 millones. Síntoma de ambición (y de caja).

En España, el balance es justo el contrario. LaLiga cierra con +24,6 millones porque ingresa 99,5 millones en ventas y prioriza no tensionar sus cuentas. El mercado de fichajes de invierno, en clave económica, se juega más en el Excel que en el césped.

La diferencia es abrumadora incluso por club. En la Premier, el gasto medio ronda 18,6 millones; en LaLiga, 3,7 millones. No es una cuestión de un fichaje estrella, sino de escala.

El caso más ilustrativo ha sido la venta de Carlos Vicente, jugador referencia del Deportivo Alavés, al Birmingham City FC, que juega en la segunda división inglesa, por la 'pequeña' cuantía de 8 millones de euros.

Control económico y ventas

La clave está en el modelo, algo que siempre fue objeto de críticas para el presidente Javier Tebas. LaLiga opera bajo un Límite de Coste de Plantilla Deportiva que determina cuánto puede destinar cada entidad a salarios, amortizaciones y gasto asociado a fichajes. El objetivo es estabilidad, pero el efecto colateral es un mercado invernal donde muchos equipos solo pueden reforzarse si antes venden o liberan masa salarial.

A eso se suma una realidad de mercado: el 'invierno' suele ser más caro y menos eficiente. En Inglaterra se acepta el sobreprecio para ganar puntos ya. En España, el riesgo se evita y se reserva munición para el verano, cuando hay más oferta y mejores condiciones de negociación.

Lo que deja enero de 2026

Para LaLiga, el mensaje es nítido: menos inversión, más contabilidad. La competición se mantiene, por el momento, saneada, pero la brecha deportiva y económica con la Premier se agranda cada mercado.

Y todo eso se nota en el producto. Menos capacidad para retener talento medio, más dependencia de ventas y más dificultad para competir por fichajes diferenciales cuando llega el momento decisivo.