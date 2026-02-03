El Ibex 35 alcanza un nuevo máximo histórico de 18.200 puntos

El Ibex 35 ha amanecido con fuerza este martes y ha registrado un alza del 0,70% en el primer tramo de la sesión hasta conquistar los 18.230 puntos, lo que supone un nuevo terreno histórico para la Bolsa de Madrid. Las alzas se producen esta mañana después de que el selectivo madrileño alcanzará el umbral de los 18.000 puntos por primera vez desde que cotiza este lunes, en medio de una sesión de altibajos en Europa y Asia.

En el plano corporativo, la jornada ha sido marcada por la publicación de los resultados anuales de Unicaja, según ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El banco malagueño logró batir su récord en beneficio neto hasta cerrar con 632 millones de euros, un resultado que ha llevado la entidad a mejorar la remuneración a los inversores. No obstante, la recepción del mercado no ha sido clara: los títulos de Unicaja retroceden cerca de un 0,50% en la apertura.

Entre otros indicadores clave, la Seguridad Social informó este martes que vivió el peor enero desde 2012. En concreto, perdió una media de 270.782 cotizantes en el primer mes del año con respecto a diciembre del año pasado, lo que supone una caída del 1,2%, su peor dato desde 2012.

En el primer tramo de la sesión, los títulos más beneficiados son Fluidra (+1,86%), ACS (+1,75%), Ferrovial (+1,50%), Sacyr (+1,40%) y Acciona Energía (+1,23%). Del lado contrario, las compañías que registran los mayores descensos fueron Repsol (-0,67%), Puig (-0,36%), Indra (-0,32%) e IAG (-0,32%).

Los metales precios ponen fin a las caídas

Los precios de las materias primas se han vuelto a estabilizar este martes tras vivir dos jornadas bursátiles en caída libre, un brusco movimiento que desató pánico momentáneo en las Bolsas. El oro al contado ha escalado hasta un 6% esta mañana hasta marcar de nuevo los 4.900 dólares por onza tras caer casi un 13% en las últimas sesiones, mientras que la plata se disparó un 9% hasta los 87 dólares por onza.

El resto de las Bolsas en Europa también han vuelto a recuperar el tono optimista. El parqué de Fráncfort lidera las subidas esta mañana, con una revalorización del 1,00% al inicio de la sesión. Le sigue Milán, con un alza del 0,96%, París, con un 0,64% y Londres, que avanza un 0,29%.

Noticias relacionadas

Los mercados petroleros han vuelto a registrar caídas este martes, aunque a menor medida. El barril de Brent, la referencia europea, ha caído un 0,36% hacia las 9.30 (hora peninsular) hasta marcar los 66,06 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), la referencia de Estados Unidos, solo bajaba un 0,2% hasta los 62,02 dólares.