En clase turista
Iberia limita a 99 euros el precio de los billetes de avión entre Madrid y Barcelona por la crisis del AVE
La aerolínea mantiene sin cambios las tarifas de clase business y puente aéreo
Ouigo se desmarca de Renfe e Iryo y mantiene los reembolsos por los retrasos pese a las limitaciones de velocidad
Iberia ha establecido una limitación de precios de los billetes de avión entre Madrid y Barcelona tras la crisis del AVE. El máximo por trayecto no podrá superar los 99 euros en clase turista desde este momento y hasta el 19 de febrero, según ha explicado la compañía.
La aerolínea mantiene sin cambios el resto de tarifas, tanto la business como aquellas relativas al puente aéreo (flexible y confort) que están diseñadas para viajeros frecuentes que "requieren mayor flexibilidad y servicios adicionales en sus desplazamientos", según justifica la empresa.
La aerolínea opera hasta 14 frecuencias diarias por sentido en la ruta Madrid–Barcelona, cubriendo todas las franjas horarias, desde las 6:45 de la mañana hasta las 21:35 horas.
La aerolínea impuso ese precio máximo a los billetes de los vuelos entre Madrid y Andalucía desde el pasado 20 de enero hasta el próximo 15 de febrero, después de que el accidente de trenes de Adamuz (Córdoba) disparase el precio de los vuelos a las principales ciudades andaluzas, como Málaga o Sevilla.
El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, avanzó este lunes que el Gobierno impondrá topes en los precios de los transportes alternativos en situaciones como la derivada del accidente de Adamuz, en el que perdieron la vida 46 personas, que ha inutilizado la vía de alta velocidad ferroviaria, según explicó en declaraciones a Televisión Española.
La propuesta de Bustinduy, que necesita todavía el "ok" de los ministerios de Economía y Presidencia establece un tope con el precio medio que tuviera el servicio del que se trate durante el mes anterior al suceso, para asegurar “que nadie puede lucrarse de manera extraordinaria con una situación de emergencia o necesidad.
