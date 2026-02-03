Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

INE

España marca un nuevo récord histórico de turistas internacionales en 2025: 96,8 millones y 134.712 millones de euros gastados

El número de visitantes foráneos se eleva un 3,2% respecto a los datos de 2024 y su desembolso, un 6,8 por ciento

Turistas pasean por el centro de Palma de Mallorca.

EFE

Madrid
España recibió en 2025 un total de 96,77 millones de turistas internacionales, el 3,2% más que en 2024, con lo que vuelve a marcar un récord histórico, que también se consiguió en los ingresos por este concepto, hasta los 134.712 millones de euros.

Según las cifras publicadas este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el gasto asociado a estos turistas subió el 6,8% respecto a 2024, con lo que 2025 se cierra, un año más, con un mayor crecimiento en el gasto que en el número de viajeros que entraron en España. El sector atribuye el aumento del gasto a la mejora de la oferta turística, que explica una parte del incremento de los precios de los establecimientos.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ya había avanzado el pasado 15 de enero las cifras provisionales de cierre de 2025.

