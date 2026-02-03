Mike Blackman (ISE): "Nuestro objetivo ya no es mostrar hacia dónde va la industria, sino empezar a influir en ella"

A Mike Blackman le cuesta trabajo esconder su entusiasmo. Es martes 3 de febrero, lo que significa que Integrated Systems Europe (ISE), el congreso en el que trabaja todo el año, abre hoy sus puertas. Se trata de la mayor feria profesional dedicada a la industria audiovisual que se celebra en el mundo y la segunda más grande, por muy poco, que alberga Barcelona. Su director general atiende a EL PERIÓDICO días antes de su inauguración para hacer balance de sus primeros cinco años en la ciudad, de los temores que tiene en relación con la edición de este 2026 y del futuro del sector en Catalunya y Europa.

¿Cómo se siente justo antes de que empiece ISE 2026?

Entusiasmado, como siempre. Tenemos un equipo fantástico que siempre busca superarse y crear algo nuevo. Eso significa que en ISE hay algo nuevo cada año, y eso me motiva, a mí y a todos. Pensamos en nuestros clientes, también, porque si vienes un año y al próximo ves lo mismo, ya no volverás.

Suele decir que el objetivo es mostrar el futuro…

De eso se trata ISE. Cuando lo iniciamos, era un reflejo de lo que era la industria en aquel entonces. Miramos hacia el futuro y nos preguntamos: ¿hacia dónde se dirige la industria? Ahora, nuestro objetivo es dar el siguiente paso y empezar a influir. No solo mostrar hacia donde se dirige la industria, sino empezar a influir en lo que sucederá en ella. Se trata de reunir a los expertos, las personas que realmente impulsan el cambio y crean cosas nuevas.

Mike Blackman, consejero delegado de la feria ISE, en el interior del recinto días antes de que abra puertas / MANU MITRU

A la práctica, es la quinta edición, porque el coronavirus les obligó a hacer ferias muy pequeñas al principio. ¿Qué balance hace del traslado a Barcelona?

Es realmente alentador ver cómo hemos progresado aquí, en Barcelona. La ciudad ha influido en ello. Cuando tomamos la decisión de venir, era una época de gran preocupación por lo que estaba sucediendo en la ciudad. Las empresas se iban. Pero nos fue bien para llamar la atención, porque nosotros veníamos. Asumimos que perderíamos a mucho público de Alemania o los Países Bajos [antes, ISE se celebraba en Ámsterdam], pero apostamos por el que ganaríamos de España, Portugal o Italia. Lo que ha acabado sucediendo es que la gente que perdimos del norte de Europa está regresando. Eso refuerza la idea de que Barcelona es un lugar realmente bueno para nosotros.

Es cierto que solemos hablar de lo que el ISE ha traído a Barcelona, pero no tanto de lo que Barcelona ha aportado al ISE…

Deberíais. Justo es una de las preguntas que me hizo un miembro del Govern. ‘¿Crees que Barcelona y Catalunya se promocionan lo suficiente?’.

¿Lo hace?

No lo suficiente, no ha promocionado todas sus fortalezas. De lo contrario, hubiésemos venido antes.

¿Se refiere a cuestiones políticas? ¿O al ‘sangría, paella, olé’?

Exacto. A la impresión de que es un lugar de excesivo relax. Y luego, cuando vienes, ves todo lo que te estabas perdiendo. Hay muchísimas ventajas en estar aquí, la ciudad y la región tienen mucho que ofrecer. Viaje, alojamiento y desplazamiento fácil, buena comida, oferta cultural… cuando vienes a una feria vienes a hacer negocio, pero también quieres tus momentos. Son estas cosas secundarias las que contribuyen al éxito de una localización. Y Barcelona tiene ese ingrediente secreto mágico.

¿Cómo lo descubrieron ustedes?

La primera vez que Fira de Barcelona nos lo propuso, no existía el recinto Gran Vía [el de l’Hospitalet de Llobregat] y dijimos que no, pero fueron muy astutos y siempre se mantuvieron en contacto. Vinieron a todos los ISE, me ofrecieron visitar el lugar las veces que hiciese falta y, en definitiva, me dijeron que cuando estuviese listo, estarían allí. Cuando decidimos trasladarnos, fue a los primeros a quienes llamé. Les dije: “Estamos listos”.

¿Le preocupa que la crisis de movilidad en España afecte a esta edición?

Confío en que no. No, no nos preocupa demasiado porque hay alternativas. Me preocupa más que haya un cierre gubernamental en Estados Unidos, porque eso significarán problemas en aeropuertos y transportes, y que algunos de los altos ejecutivos que prevén venir, tengan problemas. Me preocupan más, también, las tormentas de nieve que podrían caer en Europa y que cierren los aeropuertos.

¿Cómo ve a la industria del audiovisual en España? Parece que los videojuegos crecen con mucha fuerza, según el último análisis sectorial…

Descubrí la fuerza de este mercado hace unos tres o cuatro años. Hace tiempo, no creíamos que los videojuegos formaran parte de nuestro mercado, pero nos hemos dado cuenta de que es mucho más que desarrollar juegos para niños: son soluciones para empresas, para publicidad… De hecho, por eso lanzamos ‘Spark’ [una nueva área en el congreso].

Mike Blackman, consejero delegado de la feria ISE, con las obras del nuevo pabellón de Fira de Barcelona al fondo / Manu Mitru / EPC

Se suele decir, en Catalunya, que tenemos mucho relacionado con la producción de contenido, pero que hay que apostar todavía más por ello…

Nosotros podemos ser una puerta de entrada para que el resto del mundo descubra todo lo que hay aquí.

¿Cómo ve el futuro de la industria en general?

Creciente. Si me hubiesen preguntado hace diez años sobre las cosas que existirían ahora, no habría dicho ni la mitad. El audiovisual se está convirtiendo en una parte cada vez más importante de nuestra vida diaria.

¿El próximo ISE estará más centrado en la creación de contenidos que en las pantallas o los altavoces?

Las pantallas son parte de la solución. Nuestro programa no va de producto, va de soluciones, de la herramienta que te permite probarte la ropa en un probador virtual, por ejemplo.

Debo admitir que las primeras veces que estuve en ISE pensé que era más una exhibición futurista que realista, pero lo cierto es que en los países asiáticos se ven pantallas en todas partes…

¡En todas partes!

¿Cree de verdad que eso llegará a ser así en Europa algún día?

La legislación es distinta, en Asia hay menos restricciones que en Europa. Se trata de encontrar el equilibrio. Hay que entender que no conviene que un conductor circulando por una rotonda se distraiga leyendo una pantalla en lugar de concentrarse en la carretera. La cuestión es todo lo que puedes hacer dentro [de los edificios]. Los vestíbulos, los hoteles… Cada vez se vive más en el subsuelo, porque los alquileres de lugares así son más baratos, pero nadie quiere sentirse atrapado en un sótano. Las pantallas pueden generar la sensación de estar al aire libre.