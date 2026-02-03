Ecoener alcanza los 680 MW en operación tras conectar dos nuevas plantas en Colombia

Ecoener, la multinacional gallega especializada en energías renovables con 37 años de experiencia en el sector, sigue dando pasos para afianzar su presencia en latinoamérica. Si meses antes la compañía alcanzaba los 623 megavatios (MW) a través de la puesta en marcha de dos plantas fotovoltaicas en República Dominicana; esta vez, el destino elegido es Colombia.

Allí es donde Ecoene acaba de iniciar la operación comercial de las plantas fotovoltaicas Tamarindo 1 y 2, que suman una capacidad conjunta de 23,8 MWp. Con esta nueva conexión, la compañía alcanza los 680 MW en funcionamiento, lo que supone un crecimiento del 60% respecto a 2024. En los últimos seis meses, Ecoener ha incorporado 253 MW, el mayor avance en capacidad desde su fundación.

Colombia es un mercado relevante en el plan de crecimiento de Ecoener con 87,5 MW ya operativos, a los que se sumarán los 27,2 MWp de la planta fotovoltaica de Puerto Wilches, actualmente en construcción. Además, cuenta con un pipeline en desarrollo de 104 MW. La compañía invertirá 70 millones de euros entre este año y el próximo para alcanzar cerca de 219 MW en operación en el país. “Seguimos dando pasos concretos para incrementar nuestra potencia instalada, volumen de negocio y rentabilidad”, señala Luis de Valdivia, presidente de Ecoener. En este sentido, todos los activos de Ecoener en el país están respaldados por contratos de compraventa a largo plazo (PPA) de 15 años.

Financiación

Para llevar a cabo esta operación, la compañía ha firmado varios créditos en los últimos meses con entidades financieras colombianas, entre ellas Findeter, banco de desarrollo del Gobierno de Colombia, por valor de 46 millones de euros para los proyectos de Tamarindo 1 y 2, Ardobela 1 y 2 y Puerto Wilches, reforzando así su plan de crecimiento y la solidez financiera de sus activos en el país.

Parque fotovoltaico de Ecoener en Ocaña (Departamento del Norte de Santander, Colombia) / Cedida

Durante la fase de construcción de los proyectos de Tamarindos y Ardobelas, Ecoener generó 720 puestos de trabajo de los cuales el 85% correspondió a personas de la región, reforzando su compromiso con las comunidades locales. Desde el punto de vista ambiental y de protección de la biodiversidad, la compañía ha puesto en marcha un Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad en el municipio de Ocaña (Norte de Santander, Colombia). El proyecto tiene como objetivo restaurar 300 hectáreas de Bosque Seco Tropical Premontano, un ecosistema de gran valor ecológico y ambiental.

En el plano social, las actuaciones se han centrado en mejoras concretas del entorno local. Entre ellas figura la instalación de luminarias solares en barrios próximos a los proyectos, una medida orientada a reforzar el alumbrado público y la seguridad. La empresa también ha colaborado con centros educativos de la zona, con actuaciones que han alcanzado a unos 340 alumnos, y ha impulsado becas para la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Francisco de Paula Santander. A estas iniciativas se suman donaciones de paneles solares destinadas a facilitar el acceso a energía renovable en áreas rurales.

Parque fotovoltaico de Ecoener en Ocaña (Departamento del Norte de Santander, Colombia) / Cedida

Las plantas fotovoltaicas Tamarindo 1 y 2, situadas en el municipio de Magangué (departamento de Bolívar), cuentan con cerca de 38.000 módulos fotovoltaicos y ocupan una superficie de 42 hectáreas. La producción anual estimada de Tamarindo 1 y 2 es de 47 GWh, equivalente al abastecimiento de 12.000 hogares, lo que permitirá evitar la emisión de unas 7.000 toneladas de CO2 y el consumo de 4.000 toneladas de combustibles fósiles al año.

Negocio

La compañía, con sede en A Coruña y que saltó a cotizar a bolsa en 2021, está presente en 12 mercados tras llevar a cabo un ambicioso plan de expansión internacional con epicentro, precisamente, en el continente sudamericano. Desde un enfoque industrial, controla todas las fases del negocio, desde la promoción y diseño a la construcción y gestión de centrales hidroeléctricas, parques eólicos y plantas solares fotovoltaicas, así como proyectos de almacenamiento. En cuanto a su negocio, Ecoener alcanzó unos ingresos de 42,1 millones de euros en el primer semestre de 2025, lo que supone un incremento del 3% respecto al mismo periodo de 2024. El beneficio operativo bruto (ebitda) aumentó el 6%, hasta 19,6 millones. El negocio fotovoltaico fue el que más contribuyó al ebitda con 12,5 millones, seguido del eólico (6,3 millones) y el hidráulico (5,2 millones).