Consum sube el salario casi un 3 % a sus 23.000 trabajadores

Consum ha anunciado hoy que sube el salario un 2,9% a toda su plantilla. La medida comenzará a aplicarse a partir de la nómina de febrero y afecta al 100% de los trabajadores, más de 23.000 personas. El incremento representa una inversión de más de 22 millones de euros, según ha informado la cooperativa de distribución valenciana en un comunicado.

Además, Consum ha decidido aplicar un incremento adicional al personal operativo. Con este aumento complementario, la subida salarial supondrá un incremento del 3,44%, y supone un aumento mínimo por socio trabajador de 643 euros brutos al año, situándose el salario mínimo de acceso a la cooperativa del personal socio en 19.318 euros brutos anuales.

Con esta mejora, toda la plantilla de Consum acumula un incremento salarial del 20% en los últimos 4 años. En 2022, la cooperativa aplicó una subida de un 9%, coincidiendo con la etapa de alta inflación que siguió a la invasión de Ucrania por Rusia, y en 2023 y 2024, un incremento de un 3,6% en ambos ejercicios.

Los socios trabajadores son propietarios de la cooperativa, por lo que se implican en la gestión y se reparten los beneficios. Por ello, además del salario, perciben anualmente el retorno cooperativo que les corresponde de los resultados, además de los intereses por sus aportaciones obligatorias al capital social. En 2025, se repartieron 125 millones de euros, de los que 65,3 millones corresponden al reparto de resultados cooperativos entre los socios trabajadores y 59,7 millones, a primas por objetivos.

Consum ha generado cerca de 1.300 empleos en el último año, el doble que el año anterior, hasta alcanzar una plantilla de más de 23.000 personas. En los últimos 10 años, la cooperativa ha duplicado su plantilla creando cerca de 10.000 puestos de trabajo estable y de calidad en las autonomías en las que está presente.

Del total de trabajadores, más del 72% son mujeres y el 28%, hombres. Por territorios, la plantilla se distribuye de la siguiente forma: la Comunitat Valenciana tiene el 63% de la plantilla; Cataluña, el 21%; Murcia, el 9%; Castilla-La Mancha, el 4%, y Andalucía, también el 4%.

La cooperativa informa en el citado comunicado que ha reducido en 20 horas su jornada laboral anual en los últimos años, de 1.790 a 1.770 horas. "Con medidas como ésta, la jornada continua, 5 semanas de vacaciones, proximidad del puesto de trabajo al domicilio o participación en los beneficios de la cooperativa, entre otros, Consum tiene como objetivo favorecer el bienestar de los trabajadores y ofrecer más facilidades para conciliar la vida personal y profesional. Es la primera empresa del sector retail en España en aplicar en el 100% de su red de supermercados la semana laboral de 5 días", explica en la nota.