El congreso tecnológico ISE abrirá una fundación en Barcelona centrada en la innovación, la formación y la obra social

Hace tiempo que el entorno público se lo sugiere, y que Mike Blackman y su equipo sopesan la idea. Finalmente, tras un año de trabajo, el proyecto ha cuajado. El Integrated Systems Europe (ISE), mayor feria profesional del mundo dedicada a la industria del audiovisual, abrirá una fundación en Barcelona, como hizo GSMA (Mobile World Congress) con la fundación Mobile World Capital hace más de una década. Es su forma de organizar toda la acción social que se lleva a cabo antes, durante y después del congreso, así como de fomentar la innovación y colaborar en la formación de los profesionales tecnológicos.

La idea es que sea una entidad publicoprivada y que estén involucrados en ella el Ajuntament de Barcelona, el Govern de la Generalitat y, a poder ser, también el Gobierno de España. De hecho, la iniciativa se ha presentado este martes, en las primeras horas tras la apertura de puertas de ISE 2026, y lo han hecho el propio Blackman, y los consejeros delegados de Avixa (David Labuskes) y CEDIA (Daryl Friedman) –son las asociaciones coorganizadoras de ISE y primeras socias privadas de la fundación–, junto al conseller d'Economia i Empresa, Miquel Sàmper y a la quinta teniente de alcaldía Raquel Gil.

El primero ha asegurado que esta fundación "marca un antes y un después" de la relación del congreso con Catalunya; la segunda, que esto "ayuda a poner nombres y apellidos" a la apuesta mutua que han hecho el congreso por la comunidad y viceversa.

Los detalles de qué aportará cada cual, están aún por negociarse, pero la participación de ambos órganos es segura teniendo en cuenta que, como ha podido saber EL PERIÓDICO, el alcalde Jaume Collboni o el conseller de presidencia Albert Dalmau, han sido dos figuras clave en que finalmente ISE dé este paso.

Los responsables de este congreso llevan prácticamente desde el principio invirtiendo de un modo u otro en Barcelona, así que defienden esta decisión más como una forma de organizar lo que ya venían haciendo, que de ganar mejor reputación. Por ejemplo, donan muebles, equipos audiovisuales y comida sin abrir que se abandona tras la feria; donan equipos de última generación relacionados con la educación digital que a las compañías sale más caro transportar de vuelta que dejar; invierten cada año económicamente en Sant Joan de Déu, participan en el festival Llum BCN, están involucrados en museos…

Detalles de la fundación

A todo esto sumarán, ahora, los brazos de la innovación y la formación. Lo primero está ahora muy centrado en subsidiar la participación de las ‘startups’ en el congreso, pero, a partir de este momento, buscarán colaborar también en actividades que vayan más allá de los cuatro días de feria e incluso con el entorno universitario.

En cuanto a lo que Blackman llama “desarrollo de talento” es su forma de responder al reto que todo agente involucrado en el ecosistema tecnológico le traslada cuando se discute el tema: que en Catalunya faltan (y faltarán) perfiles capaces de sostener la industria tecnológica que se está construyendo en la comunidad. “Queremos hacer esto en toda España, empezaremos por Catalunya, pero queremos ir más allá”, asegura el director general de ISE.

El nombre de la organización será fundación ISE, su sede estará en Barcelona, empieza con un plan ideado hasta 2028 y un pequeño equipo dedicado enteramente a ella, embarcará en el proyecto a compañías que quieran invertir en ella y sus responsables tienen ya un presupuesto anual en la cabeza, pero prefieren no desvelar el dato por ahora. “Queremos empezar poco a poco, el objetivo es empezar con calma y realistamente: para nosotros esto no son relaciones públicas, queremos resultados reales y mostrar métricas realistas y alcanzables”, concluye Blackman.