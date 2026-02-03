Catalunya lidera la destrucción de empleo y pierde 47.000 ocupados en enero

Catalunya ha vivido su peor cuesta de enero de toda la serie histórica. En un mes que suele ser malo para el empleo, el mercado laboral catalán perdió 47.941 ocupados respecto al mes anterior, la destrucción más abultada de la estadística disponible.

El Principat lideró este pasado mes de enero la destrucción de empleo en el conjunto de España. No llevan los territorios catalanes unos meses demasiado boyantes en términos de ocupación, sin ser su situación ni mucho menos negativa, ya que en términos absolutos Catalunya ostenta la mayor cifra de empleados de toda su serie histórica.

Evolución del empleo en Catalunya y Madrid

El mes pasado se confirmó el 'sorpasso' que hacía tiempo se venía cocinando a fuego lento y Catalunya perdió el primer puesto como territorio con más ocupados de España, en favor de la Comunidad de Madrid. Este enero lo ha arrancado con una intensa destrucción de empleo, de 47.941 ocupados menos respecto a diciembre, hasta un total de 3,82 millones de catalanes cotizando.

El paro, por su parte, repuntó pero lo hizo, como es habitual, con mucha menor intensidad que la ocupación. La cifra de desempleados inscritos en las oficinas del Sepe aumentó en 1.978 personas, hasta un total de 325.214 parados. Esa diferencia entre el volumen de bajas en la Seguridad Social y altas en el paro se explican, entre otros, por figuras como los fijos discontinuos, que cuando acaban la temporada se dan temporalmente de baja en la Tesorería, pero no se computan como alta en las listas del paro.

Evolución del paro en Catalunya

A la espera de la primavera

Barcelona lideró la destrucción de empleo, que fue compartida también en el resto de provincias. La capital se dejó 33.766 ocupados respecto a diciembre, frente a los 7.114 de Tarragona, los 5.296 de Girona y los 1.765 de Lleida. En este sentido, los números rojos no fueron ni mucho menos exclusivos del territorio catalán, hasta el punto de que de las 50 provincias que forman España, solo Huelva ganó ocupados respecto al mes pasado.

Catalunya aguarda a las contrataciones de meses más cálidos para volver a ganar músculo, especialmente en los territorios costeros y con un turismo más estacional, como Girona y Tarragona. Febrero se espera que represente una primera remontada que la continuará marzo, dado que la Semana Santa este año empieza la última semana de dicho mes.

Las previsiones para este año son positivas, con un crecimiento esperado ligeramente inferior al del 2025, en la misma línea que el conjunto de España. La Cambra de Comerç de Barcelona, por ejemplo, proyectaba en su último informe de coyuntura un aumento del empleo del 2% para este 2026, frente al 2,2% registrado el año pasado. Las proyecciones de otros gabinetes, como el del BBVA, son algo más expansivas, con un crecimiento esperado del orden del 2,2%.