Botín: "La compra de Webster nos permite dar servicio a los clientes en EEUU en todos los segmentos"

La presidenta del Grupo Santander, Ana Botín, califica la compra de Webster Bank por 12.200 millones de dólares (10.300 millones de euros) como “un paso muy relevante para Santander, ya que crea un banco más fuerte para los clientes y las comunidades en las que damos servicio". Botín explica que la operación es "estratégicamente clave" para el negocio y añade que "Webster es una de las entidades más eficientes y rentables entre sus comparables y la integración de dos franquicias tan complementarias nos permite ampliar los productos, la tecnología y las capacidades, con claras oportunidades de generación de ingresos derivadas de una entidad conjunta más sólida y con mayor capacidad".

La presidenta del grupo resalta que la compra les permite mejorar su mix de financiación, "y nos sitúa camino de alcanzar un RoTE (rentabilidad sobre el capital) de en torno al 18% en Estados Unidos en 2028, entre los cinco bancos más rentables de los 25 mayores bancos comerciales del país". Botín subraya que "además, favorece el objetivo del grupo de superar el 20% de RoTE en 2028. Todo ello se logrará manteniendo intactos nuestros compromisos de remuneración al accionista, incluida la recompra de acciones por 5.000 millones de euros aprobada hoy y el resto de nuestros compromisos de remuneración".

Botín asegura que "Webster aporta además un equipo directivo de primer nivel y con una trayectoria contrastada, lo que reduce los riesgos de la integración y acelera la ejecución desde el primer día". Para la presidenta del Santander, "la operación genera un valor significativo y tangible para el grupo y para nuestros accionistas, con una aportación positiva al beneficio por acción de en torno al 7-8% y un retorno sobre el capital invertido de aproximadamente el 15%".

Por su parte, John Ciulla, director general y CEO de Webster, entidad con sede en Connecticut, resalta que "al ser más grandes tendremos una mayor escala, mayores capacidades y nuevas oportunidades de crecimiento". "Esta es una gran operación que reúne fortalezas complementarias y un compromiso compartido con la excelencia", añade.

Christiana Riley, CEO de Santander US, explica que “esta adquisición supone un paso relevante para reforzar nuestra presencia en banca de empresas y completar nuestra red de oficinas de banca minorista y nuestra escala". Para Riley, "la operación amplía de forma significativa nuestra franquicia comercial, da lugar a un mix de negocio más equilibrado y nos posiciona para un crecimiento sostenible a largo plazo". "La actual sede de Webster en Stamford (Connecticut) será un centro corporativo clave para Santander, junto con las que ya tiene en Boston, Nueva York, Miami y Dallas", concluye.