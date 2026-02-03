La catalana Biorce cierra una ronda de 44 millones de euros para crecer especialmente en EEUU

Llevaba meses trabajando en la operación y ya la ha hecho realidad. Biorce, una empresa con sede en Barcelona que está desarrollando una plataforma para agilizar la realización de ensayos clínicos mediante inteligencia artificial (IA), acaba de cerrar una ronda de financiación de 52,5 millones de dólares (casi 44 millones de euros, al cambio actual). Se trata de una de las operaciones más cuantiosas del ecosistema de empresas tecnológicas dedicadas a la salud, sobre todo en la fase en la que se encuentra la compañía.

La 'startup' había cerrado previamente dos operaciones de 3,5 millones y 5 millones de euros, respectivamente, para poner en marcha la compañía, pero esta sería su primera ronda de inversión para acelerar el crecimiento (lo que se conoce como Serie A) y, en España, este tipo de operaciones suelen ser más pequeñas.

De hecho, por el lado de la salud solo hay una mayor –la que obtuvo SpliceBio hace unos años, de otros 50 millones de euros–, aunque Biorce reivindica su operación como "la mayor Serie A jamás realizada en el ecosistema ibérico de 'healthech' e IA hasta la fecha".

En este caso, la inversión la lidera el fondo DST Global Partners, con la colaboración y reinversión de fondos que ya tenían presencia en su capital (Norrsken VC, YZR Capital y Mustard Seed Maze), y la de firmas que se estrenan, como Endeavor Catalyst. También forman parte del accionariado de Biorce, el consejero delegado de Revolut, Nik Storonsky; el consejero delegado de Mistral AI, Arthur Mensch; el fundador de Seedtag, Albert Nieto; o el fundador de Fleet, Alex Berriche.

El dinero irá destinado a contratación y expansión internacional. La compañía prevé ampliar su equipo hasta los 250 empleados a finales de 2026, y está preparando el lanzamiento de un 'hub' de desarrollo e i+D en Texas (Estados Unidos), reforzando así su presencia en el país norteamericano. La empresa mantendrá, en cualquier caso, su sede en Barcelona, donde está en fase de traslado a las antiguas oficinas de AstraZeneca.

"Nuestra misión es hacer que los ensayos sean más rápidos, fiables y accesibles, para que los pacientes puedan beneficiarse antes de los nuevos tratamientos", resume el consejero delegado de Biorce, Pedro Coelho. "La velocidad a la que hemos captado capital desde nuestra última ronda en julio de 2025 es una fuerte validación de nuestra tecnología, nuestro equipo y el impacto que podemos generar", suma.