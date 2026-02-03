Corte en Gelida y Rubí
Adif comunica al Port de Barcelona que restablecerá el tráfico de mercancías entre los días 5 y 9
El presidente de la autoridad portuaria reclama que, una vez superada la crisis de Rodalies, se elabore un plan de contingencia para evitar un colapso como el de esta semana
La crisis de Rodalies paraliza ya el 80% del tráfico internacional de mercancías en Catalunya
El tráfico de mercancías desde el Port de Barcelona podrá ir recuperando la normalidad a partir de finales de esta semana. Adif ha comunicado este martes a los operadores que trabajan desde el puerto que el jueves, 5 de febrero, podrá restablecer parcialmente las circulaciones por el túnel de Rubí y, el lunes 9, por el tramo de la R4 en Gelida donde hace dos semanas se produjo el accidente mortal.
Lo ha anunciado el presidente del puerto, José Alberto Carbonell, que ha visto cómo la crisis de Rodalies y los efectos sobre las importaciones y exportaciones en sus instalaciones ensombrecían las explicaciones del positivo balance económico del 2025. El responsable ha reclamado que, una vez superados los problemas de estos días, es necesario que se elabore un plan de contingencia para evitar un colapso como el de esta semana.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tres acusados con la pareja de Ayuso aceptan la conformidad, pendientes del desenlace de negociaciones entre González Amador y el fiscal
- El Ayuntamiento de Barcelona retira las estatuas de Caballé y Mercury de Montjuïc
- Audiencias TV enero: Cuatro supera por segundo mes a laSexta y La 1 firma su mejor enero en 14 años
- Las donaciones de padres a hijos se disparan por el alto precio de la vivienda: 'Los jóvenes necesitan esa ayuda
- Día de la Marmota 2026, hoy: Phil predice que el invierno se alargará seis semanas más | Vídeo
- Trump asegura que EEUU ha conversado con 'altos mandos' de Cuba
- 60 años de AP-7: del sueño interprovincial de Franco al debate pendiente sobre su financiación
- Jorge Javier corta una broma sobre Pedro Sánchez en pleno directo y deja clara su postura política actual