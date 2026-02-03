Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Corte en Gelida y Rubí

Adif comunica al Port de Barcelona que restablecerá el tráfico de mercancías entre los días 5 y 9

El presidente de la autoridad portuaria reclama que, una vez superada la crisis de Rodalies, se elabore un plan de contingencia para evitar un colapso como el de esta semana

La crisis de Rodalies paraliza ya el 80% del tráfico internacional de mercancías en Catalunya

Trenes de mercancías

Trenes de mercancías / Zowy Voeten / EPC

Cristina Buesa

Cristina Buesa

Barcelona
El tráfico de mercancías desde el Port de Barcelona podrá ir recuperando la normalidad a partir de finales de esta semana. Adif ha comunicado este martes a los operadores que trabajan desde el puerto que el jueves, 5 de febrero, podrá restablecer parcialmente las circulaciones por el túnel de Rubí y, el lunes 9, por el tramo de la R4 en Gelida donde hace dos semanas se produjo el accidente mortal.

Lo ha anunciado el presidente del puerto, José Alberto Carbonell, que ha visto cómo la crisis de Rodalies y los efectos sobre las importaciones y exportaciones en sus instalaciones ensombrecían las explicaciones del positivo balance económico del 2025. El responsable ha reclamado que, una vez superados los problemas de estos días, es necesario que se elabore un plan de contingencia para evitar un colapso como el de esta semana.

