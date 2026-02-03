Adif comunica al Port de Barcelona que restablecerá el tráfico de mercancías entre los días 5 y 9

El tráfico de mercancías desde el Port de Barcelona podrá ir recuperando la normalidad a partir de finales de esta semana. Adif ha comunicado este martes a los operadores que trabajan desde el puerto que el jueves, 5 de febrero, podrá restablecer parcialmente las circulaciones por el túnel de Rubí y, el lunes 9, por el tramo de la R4 en Gelida donde hace dos semanas se produjo el accidente mortal.

Lo ha anunciado el presidente del puerto, José Alberto Carbonell, que ha visto cómo la crisis de Rodalies y los efectos sobre las importaciones y exportaciones en sus instalaciones ensombrecían las explicaciones del positivo balance económico del 2025. El responsable ha reclamado que, una vez superados los problemas de estos días, es necesario que se elabore un plan de contingencia para evitar un colapso como el de esta semana.