Novedad
La UAB y la APIEC culminan la primera microcredencial de 'Periodismo Económico en tiempos de incertidumbre'
El programa ha combinado sesiones centradas en conceptos de macroeconomía con contenidos relacionados con el periodismo económico
La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y la Associació de Periodistes d’Informació Econòmica de Catalunya (APIEC) han finalizado este lunes la primera edición de la microcredencial "Periodisme Econòmic en Temps d’Incertesa", una formación especializada en periodismo económico dirigida a profesionales de la comunicación.
El curso, organizado por departamentos de las Facultades de Ciències de la Comunicació y de Economia i Empresa de la UAB, en colaboración con la APIEC, ha contado con 30 participantes, cubriendo el total de plazas ofertadas. La docencia ha sido impartida por profesorado de la UAB y la Universitat de Barcelona (UB), además de periodistas en activo vinculados a la asociación.
La microcredencial se ha desarrollado en diez sesiones presenciales, con un título reconocido en el marco de la Unión Europea.
Contenidos de macroeconomía y práctica periodística
El programa ha combinado sesiones centradas en conceptos de macroeconomía —mercado laboral, competencia y regulación, impuestos y cuentas públicas o mercados de capitales— con contenidos relacionados con el periodismo económico: su evolución, el impacto social de las narrativas económicas y cuestiones éticas vinculadas a la cobertura informativa.
También se han trabajado procedimientos y rutinas profesionales de documentación, análisis e interpretación de datos, así como herramientas para comunicar procesos económicos en lenguaje accesible, incorporando actividades prácticas y pruebas de evaluación.
Según la organización, la microcredencial se diseñó a partir de la detección de una falta de formación específica en economía en parte de los perfiles que se incorporan a redacciones catalanas, especialmente en prácticas o tras finalizar estudios de periodismo. El planteamiento del curso responde a la necesidad de reforzar capacidades para cubrir y explicar procesos económicos con rigor y claridad.
