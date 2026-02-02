La UAB y la APIEC culminan la primera microcredencial de 'Periodismo Económico en tiempos de incertidumbre'

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y la Associació de Periodistes d’Informació Econòmica de Catalunya (APIEC) han finalizado este lunes la primera edición de la microcredencial "Periodisme Econòmic en Temps d’Incertesa", una formación especializada en periodismo económico dirigida a profesionales de la comunicación.

El curso, organizado por departamentos de las Facultades de Ciències de la Comunicació y de Economia i Empresa de la UAB, en colaboración con la APIEC, ha contado con 30 participantes, cubriendo el total de plazas ofertadas. La docencia ha sido impartida por profesorado de la UAB y la Universitat de Barcelona (UB), además de periodistas en activo vinculados a la asociación.

La microcredencial se ha desarrollado en diez sesiones presenciales, con un título reconocido en el marco de la Unión Europea.

Contenidos de macroeconomía y práctica periodística

El programa ha combinado sesiones centradas en conceptos de macroeconomía —mercado laboral, competencia y regulación, impuestos y cuentas públicas o mercados de capitales— con contenidos relacionados con el periodismo económico: su evolución, el impacto social de las narrativas económicas y cuestiones éticas vinculadas a la cobertura informativa.

También se han trabajado procedimientos y rutinas profesionales de documentación, análisis e interpretación de datos, así como herramientas para comunicar procesos económicos en lenguaje accesible, incorporando actividades prácticas y pruebas de evaluación.

Según la organización, la microcredencial se diseñó a partir de la detección de una falta de formación específica en economía en parte de los perfiles que se incorporan a redacciones catalanas, especialmente en prácticas o tras finalizar estudios de periodismo. El planteamiento del curso responde a la necesidad de reforzar capacidades para cubrir y explicar procesos económicos con rigor y claridad.