Las transferencias instantáneas superan los 1.550 millones en 2025, un +31%, según Iberpay

España registró en 2025 un nuevo récord de transferencias instantáneas, con 1.556,3 millones de operaciones, lo que supone un 31,1% más que el año pasado, según ha informado Iberpay este lunes en un comunicado.

Este tipo de operaciones alcanzó un volumen de 436.660 millones de euros, lo que implica un alza del 186% frente a 2024. La firma ha explicado que estas cifra se deben al elevado crecimiento de la operativa en banca digital y pagos de empresas, que tienen un importe mucho más elevado que los pagos entre particulares vía Bizum.

Es importante señalar que desde el inicio del año pasado, la banca española ofrece a sus clientes transferencias instantáneas al mismo precio que las ordinarias. Con anterioridad, lo habitual era que tuvieran un precio diferente. En algunos casos, las transferencias ordinarias eran gratuitas mientras que las instantáneas conllevaban un coste.

La firma también ha puesto en valor que durante el año pasado se puso en marcha la verificación del nombre del beneficiario de las cuentas destino de las transferencias. Este sistema se ha emplea, de media, en 2,6 millones de transacciones al día.

3.424 millones de operaciones en 2025

Iberpay también ha ofrecido datos del sistema nacional de pagos, la infraestructura en la que participan casi el total de bancos de España y Andorra para procesas sus operaciones de pago entre cuentas. En concreto, se registraron 3.424 millones de operaciones en 2025, un 7,5% más, con un valor de 3,1 billones de euros (+9,7%).

En promedio, se procesaron diariamente 13,8 millones de operaciones durante el año pasado, con un valor total de 12.014 millones de euros.