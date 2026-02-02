Telefónica abre una oficina estratégica en Londres y pone al frente a un experto en fusiones y alianzas

Telefónica se refuerza corporativamente en Reino Unido, uno de los grandes mercados clave del grupo. La teleco crea una oficina en Londres que dependerá directamente al consejero delegado de la compañía, Emilio Gayo, y buscará reforzar el despliegue de las medidas clave del nuevo plan estratégico del grupo y mejorar en este marco la coordinación directa con su filial británica VMO2 (controlada a partes iguales con Virgin Media).

La nueva Oficina de UK pretende dar apoyo a la ejecución de las prioridades estratégicas definidas en el plan estratégico Transform & Grow, impulsar una gestión operativa más integrada de los activos del grupo en Reino Unido y reforzar la coordinación con las áreas y unidades de negocio de la teleco que dan soporte al negocio en Reino Unido en un momento clave para la compañía.

La nueva oficina estará liderada por un experto en fusiones y alianzas estratégicas en un momento en que Telefónica pretende realizar operaciones corporativas en todos sus grandes mercados para ganar tamaño. El responsable de la oficina en Reino Unido será Mario Martín, consejero delegado del grupo de infraestructuras de telecomunicaciones Telxius durante casi una década y con 30 años de experiencia en el grupo Telefónica.

De hecho, la propia teleco alaba su “trayectoria destacada en gestión industrial, alianzas estratégicas y creación de valor” y subraya que en los ocho años en que ha estado al frente de Telxius “ha liderado un sólido proceso de crecimiento del negocio y de gestión de socios industriales y financieros como KKR y Pontegadea”.

Anteriormente, Mario Martín desempeñó responsabilidades como responsable de alianzas industriales del grupo, como máximo responsable de la compañía en Asia -con base en China y con un papel clave en la constitución de la alianza estratégica con China Unicom- y también fue director de M&A (fusiones y adquisiciones) del grupo, participando activamente en operaciones relevantes como la propia adquisición de O2 en Reino Unido. Mario Martín formará parte del consejo de administración de VMO2, reforzando el alineamiento estratégico y de la goberananza entre la filial y la matriz.

Telefónica se ha propuesto tener un papel activo y ambicioso de cara a la ola de fusiones que se espera en el sector de las telecomunicaciones en Europa. El presidente de Telefónica, Marc Murtra, defiende con fervor desde su llegada al frente de Telefónica hace algo más de un año la necesidad de que haya un proceso de concentración entre telecos primero en cada uno de los países y luego a nivel europeo. Y el propio presidente ha reconocido que el grupo mantiene conversaciones en este sentido en todos sus grandes mercados estratégicos: España, Alemania, Brasil y también Reino Unido.

“La creación de esta oficina en Reino Unido refuerza nuestro compromiso con Europa y con la ejecución disciplinada del Plan Estratégico”, explica Emilio Gayo, consejero delegado de Telefónica. “Reino Unido es un mercado estratégico para el Grupo y queremos contar con una estructura que nos permita estar más cerca del negocio, apoyar la creación de valor y asegurar una gestión alineada con nuestras prioridades industriales y financieras”.