Renfe, Iryo y Ouigo cancelan los últimos trenes del día a petición de Adif, que necesita más tiempo para mantenimiento

El gestor público de la infraestructura ferroviaria, Adif, ha reclamado a Renfe, Ouigo e Iryo la suspensión del tráfico nocturno en las líneas de Alta Velocidad (AVE) entre Madrid-Barcelona, con el objetivo de llevar a cabo obras de mantenimiento en las vías.

"Con el objetivo de disponer de un periodo adecuado para la realización del mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, en horario nocturno, Adif ha solicitado a las operadoras que prestan servicio en el corredor de alta velocidad entre Madrid y Barcelona que supriman los últimos servicios de la jornada ya que estos trenes estaban llegando dentro de la banda de mantenimiento que se utiliza a efectos de revisión y reparación de la infraestructura", afirman fuentes del gestor público.

Según los detalles aportados por Adif, esta medida afectará únicamente al corredor entre Madrid y Barcelona, y permitirá a los equipos de mantenimiento de Adif "desarrollar las habituales tareas de conservación de la infraestructura cuando no circulan servicios comerciales".

Renfe e Iryo ofrecen indemnizaciones y reubicaciones

Las operadoras se han visto obligadas a cancelar viajes a partir de las 20.00 horas desde lunes entre la capital y Barcelona. En concreto, fuentes de Renfe han informado que se se han suprimido cuatro trenes AVE entre el corredor de Madrid-Barcelona, como consecuencia de la suspensión. Los trenes afectados son el AVE Madrid-Barcelona que sale de Puerta de Atocha a las 20.27 horas, el AVE Madrid-Barcelona de las 21.07 horas, el Barcelona-Madrid de las 21.05 horas y AVE Barcelona Sants de las 21:15 h. Además, Renfe ha explicado que la venta de billetes para los trenes suprimidos permanecerá bloqueada de manera temporal, mientras siguen en vigor las medidas.

“Renfe está informando a los clientes de su nuevo tren, coche y plaza, derivado del proceso de reubicación automática”, han añadido. “Se les ofrecerá la opción de realizar cambios o anulaciones sin coste si la alternativa propuesta no se ajusta a sus necesidades”, concluyen desde la operadora pública.

Desde Iryo, fuentes han comunicado que han cancelado cuatro trenes, aunque no han precisado las horas exactas. Entre ellas, destacan que dos trenes entre Madrid-Barcelona han sido afectadas por la mañana y dos por la tarde, y que la última llegada a Barcelona ahora es a las 22.21 horas. El grupo participado por Trenitalia también está ofreciendo a sus clientes "reubicación o cancelación con devolución del dinero". Además, fuentes de Iryo han matizado a este periódico que la operadora ha suspendido desde la semana pasada los últimos trayectos de la jornada para “garantizar suficientes tiempos de rotación y el servicio a nuestros viajeros”.

Ouigo cancela el primer y último tren del día

Por su parte, Ouigo, en un principio no iba a cancelar sus trenes, pues uno de los correos que la compañía envía a sus pasajeros sigue afirmando que este lunes saldrá un tren de Zaragoza - Delicias con destino Madrid a las 21:33, con llegada prevista a las 23:30. SIn embargo, al final sí que se ha visto en la obligación de anular el primer tren del día y el último de la línea Madrid-Barcelona para adaptarse así a la petición de Adif de reservar esas franjas horarias para llevar a cabo las labores de mantenimiento de la vía.

La compañía ha informado en un comunicado de que mantiene suspendidos desde el pasado jueves el tren que sale de Barcelona a las 6.25 y el que parte de Madrid a las 21.02. Para minimizar el impacto en los viajeros, la compañía ha reubicado a los pasajeros del primer servicio del día en el tren de las 7.35, que circulará en doble composición. De la misma forma, los usuarios del tren con salida desde Madrid a las 21.02 han sido trasladados al servicio anterior, con salida a las 20.10, que también operará con mayor capacidad.

Desde el pasado jueves y, en principio, hasta el próximo domingo, Ouigo ha reajustado su oferta horaria y operará con cinco frecuencias diarias, correspondientes a un viaje de ida y otro de vuelta.

En el caso de Iryo, la operadora ya había cancelado la semana pasada los últimos servicios entre Madrid y Barcelona para garantizar tiempos suficientes de rotación. La compañía suspendió de forma provisional cuatro trenes, dos por la mañana y otros dos por la tarde, de modo que el último servicio del día llega a Barcelona a las 22.21.