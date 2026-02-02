Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pensiones

El mensaje de Paloma Martín, portavoz de Lideremos, a los jubilados: "Si cobráis una pensión y no la necesitáis, renunciad a ella"

Luis Iturriaga, jubilado a los 63 tras 43 años cotizados: "Me penalizan injustamente con más del 14% de mi pensión"

Manuel Muñoz, jubilado: "Nos penalizan de por vida tras cotizar más de 40 años"

Paloma Martín, portavoz de Lideremos

Paloma Martín, portavoz de Lideremos / LaSexta

Andrea Riera

El futuro del sistema público de pensiones y la situación económica se han convertido en temas cada vez más preocupantes en España. La población está envejeciendo y cada vez hay más personas jubiladas, mientras que los jóvenes que entran al mercado laboral todavía no son suficientes para cubrir esa salida masiva de trabajadores.

Estos problemas no solo afectan a su economía, sino que también provocan tensiones con las generaciones mayores, que a veces no entienden la magnitud de los retos que enfrentan los jóvenes.

Paloma Martín, la joven portavoz nacional de Lideremos, que acudió al programa 'laSexta Xplica' para debatir sobre la precariedad laboral y financiera que atraviesa la juventud, destacó con su intervención.

La joven denunció la carga de culpabilidad que sienten muchos jóvenes por problemas estructurales que no les corresponden: "Hay algo que me preocupa más que la brecha generacional y es que los jóvenes, encima, tengamos que sentirnos culpables".

Martín también alertó sobre los sueldos congelados desde hace 25 años, limitando la capacidad de los jóvenes para poder independizarse o comprar una vivienda: "Antes, con el dinero que entraba en una casa, equivalente a tres salarios, podías comprar una vivienda. Ahora no puedes ni con diez. Antes con un sueldo vivía una familia y ahora con dos sueldos no llegamos ni a fin de mes".

La joven lanzó un mensaje directo. Pidió que los precios de los alquileres bajen a niveles razonables y que quienes reciben pensiones, pero no las necesitan, renuncien a ellas: "Si cobráis una pensión contributiva o de viudedad y no la necesitáis porque tenéis patrimonio, renunciad a ella".

Paloma cerró su intervención con un llamamiento a la acción conjunta de todas las generaciones: "O empezamos a mirar por todos o las cosas no van a funcionar. El estado del bienestar está completamente roto (...) Esto no va de abuelos contra nietos, va de pasado contra futuro. El pacto social está roto y hay que crear uno nuevo y necesitamos vuestra ayuda".

