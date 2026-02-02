Òscar Playà simultaneará la dirección de Rodalies de Catalunya con el cargo de consejero delegado de la empresa mixta

El Govern ha confirmado este lunes que Òscar Playà será el nuevo director de Rodalies de Catalunya, en sustitución del cesado hace una semana Josep Enric Garcia Alemany por la crisis ferroviaria desencadenada tras la muerte de un maquinista en prácticas en Gelida el 20 de enero. Con la red apedazada y el servicio a medio gas, la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha ratificado el nombramiento en un comunicado, después de que la semana pasada avanzara el anuncio el secretario de Estado, José Antonio Santano. Esta asunción de ambas funciones responde a la voluntad de "aplicar una nueva gobernanza de forma colaborativa con los trabajadores y trabajadoras de la empresa Renfe en Catalunya", según el departamento.

Hace menos de un año, en marzo, fue el Ministerio de Transportes y Renfe quienes designaron a Garcia Alemany, que sustituía a Antonio Carmona, que durante 12 meses había ocupado ese puesto. No obstante, con la empresa mixta Rodalies de Catalunya acabada de crear, esta vez ha sido la Generalitat quien ha elegido a Playà. No obstante, desde Territori han asegurado que la decisión se ha tomado "con la aceptación" tanto de Transportes como de ERC, socio de legislatura del Govern y que les acompaña en el diseño de las nuevas competencias.

Un año de gestiones

Esta vez, pues, a pesar de que fuera Santano quien lo desvelara, Territori ha escogido al director de Rodalies de Catalunya, que deberá aterrizar en una empresa donde no siempre es fácil la gestión, además bajo el paraguas de Renfe, que es quien, al fin y al cabo, paga las nóminas de los trabajadores. Playà deberá lidiar con esta circunstancia al mismo tiempo que construye una nueva empresa (con la operadora con un 50,1% de las acciones), que a su vez se pasará todo el 2026 pidiendo permisos de seguridad para, a principios de 2027, ser definitivamente quien gestione las maltrechas Rodalies.

Los nueve miembros del consejo de administración de la nueva Rodalies de Catalunya, con la consellera Paneque en primera fila. / Manu Mitru

A todo esto hay que sumar que el nuevo responsable de Rodalies de Catalunya y consejero delegado de la empresa mixta todavía ejerce su cargo como director de Metro en Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), que aún mantendrá "dos o tres semanas", según han confirmado fuentes de la operadora de transportes barcelonesa.

20 años de experiencia

Desde la Generalitat han vuelto a destacar que Òscar Playà es un directivo "con más de 20 años de experiencia en la gestión y liderazgo de organizaciones complejas en el ámbito de la movilidad ferroviaria en Barcelona y su área metropolitana". Especialista en estrategia, transformación digital y cultural, gobernanza y dirección de equipos de alta responsabilidad, ha desarrollado su trayectoria con clara orientación a resultados, la calidad del servicio, la innovación, la sostenibilidad y el compromiso con el servicio público y las personas.

También han recordado que en TMB ha liderado una organización de más de 3.500 profesionales donde se han alcanzado "metas relevantes" como la incorporación de nuevo material móvil, la modernización de infraestructuras y modelos operativos, la estabilidad social con la firma de un convenio colectivo de cinco años y la mejor valoración histórica del servicio por parte de las personas usuarias.