Julio Fernández, productor de miel: "Cuando entren los argentinos no tendremos nada que hacer en precio"

La Boalesa es la marca bajo la que produce Julio Fernández, presidente de la marca Miel de Asturias IGP. Una dulce y arraigada actividad en la región –sobre todo en el Occidente– que vive un momento amargo desde hace un puñado de años: la amenaza del avispón asiático, la varroa que ataca a las abejas, los vaivenes meteorológicos que han mermado la producción... Yahora llega la sombra de Mercosur para un sector más bien pequeño en Asturias, con unos 1.500 profesionales que se ocupan de unos 30.000 colmenares.

«La miel argentina es la que más tememos, es un gran productor. Cuando empiece a entrar a lo grande no tendremos nada que hace en precio y ya se sabe lo que pasa en el mercado», explica Fernández, un veterano de la apicultura, oficio que heredó de su padre, Julio «Naro» Fernández, un pionero de la actividad en Asturias.

En Boal cuida 700 colmenas de las que puede obtener anualmente unos 10.000 kilos, aunque la cifra ha oscilado en los últimos años, entre 8.000 el peor, 12.000, el mejor. Sacar un kilo de miel puede costar a un apicultor asturiano unos 3,5 euros. A un argentino «infinitamente» mucho menos.

«Los precios van ahora bien, porque al haber escasez en los últimos tiempos, han subido. Llevamos seguidas malas cosechas en Asturias». Pero esos precios irán a la baja con la llegada de mieles más baratas, que ya hay en el mercado, y algunas, denuncian incansablemente los apicultores, con etiquetado fraudulento sobre su origen.

«Son mieles no sometidas a los mismo controles sanitarios que la nuestra. Es una competencia desleal, porque además son grandes envasadores y nos harán mucho daño», avisa Fernández, en plenos preparativos y cuidados de las colmenas hasta que llegue la época de producción. En breve empezarán con el trampeo para mantener a raya el avispón asiático: «Creció algo últimamente... A ver qué tal se da la nueva campaña».