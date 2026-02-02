La IA ya mejora la cuenta de resultados: 6 de cada 10 empresas españolas ganan hasta un 15% más

La inteligencia artificial (IA) ha pasado de promesa a palanca financiera. El 60% de las compañías españolas asegura que ha mejorado sus beneficios entre un 5% y un 15% en su último año fiscal gracias al uso de IA, según un estudio global de NTT Data.

Los directivos señalan tres ganancias rápidas: más 'compliance', mejor experiencia del empleado y una aceleración de las operaciones.

La percepción ya es cotidiana. La mitad de los participantes en España afirma que la IA optimiza su actividad diaria, y un 37% anticipa un crecimiento sostenido al alza durante los próximos dos años.

En las grandes empresas, el salto es más visible. Un 19% encaja en el perfil de "líderes de IA" (estrategia definida, modelos operativos maduros y ejecución enfocada) frente al 15% global.

Qué hacen los líderes de IA para ganar

El patrón es tratar la IA como estrategia de negocio, no como una herramienta periférica. NTT Data habla de un "efecto multiplicador": los primeros resultados empujan a reinvertir y aceleran la ventaja competitiva.

La brecha se nota en las cuentas: los líderes tienen 2,5 veces más probabilidades de superar el 10% de crecimiento de ingresos y 3,6 veces más opciones de operar con márgenes del 15% o superiores.

También cambia la gobernanza. Entre los líderes, el 78% declara contar con un Chief AI Officer (Director de Inteligencia Artificial) y estructuras formales para escalar la IA con controles.

Más inversión, no menos empleo

La apuesta se nota en el gasto: el 93% de los encuestados dice tener presupuesto "suficiente" para desarrollar soluciones de IA, y el 95% confía en la robustez de su ciberseguridad.

Pese al miedo a la sustitución, el enfoque es de "aumento" del talento: siete de cada diez responsables en España no prevén pausas en la contratación de talento junior. "Las organizaciones deben estar dispuestas a ‘incomodarse’… y romper inercias", resume Matías García Calvo, responsable de Data & Analytics de NTT Data.

España: mucha oportunidad por capturar

El dato de rentabilidad convive con una adopción desigual. El Observatorio ONTSI (Red.es), perteneciente al Ministerio para la Transformación Digital, estima que el 11,4% de las empresas españolas de 10 o más empleados usó IA en 2024, aunque el porcentaje sube al 44% entre las de más de 249 trabajadores. En pymes, el Barómetro IndesIA 2025 sitúa la adopción en el 2,9%.

El siguiente paso, según los expertos, es industrializar. Elegir procesos con retorno claro, asegurar datos y medición, y prepararse para un marco regulatorio con fechas. La Ley de IA de la UE se aplica de forma progresiva y, según la Comisión Europea, la mayoría de obligaciones y la supervisión arrancan el 2 de agosto de 2026.