4.600 millones bajo gestión
Indexa Capital ultima su salto al Mercado Continuo para el próximo verano tras consolidarse en BME Growth
La gestora con más de 4.600 millones de euros en activos bajo gestión, fija como el próximo verano su migración al Mercado Continuo, según ha confirmado su consejero delegado, François Derbaix
Indexa Capital, la mayor gestora de fondos independiente de España, prevé dar el toque de campana en el Mercado Continuo del parqué madrileño tan pronto como el próximo verano, según ha confirmado su consejero delegado y co-fundador, François Derbaix, a EL PERIÓDICO. La gestora automatizada, cuyos activos bajo gestión han superado los 4.600 millones de euros hace una semana, ofrece distintos productos financieros optimizados con algoritmos a más de 138.000 clientes retail repartidos en España, Bélgica y desde 2023 en Francia. La cartera media de Indexa Capital ha obtenido una rentabilidad del 8,4% en 2025 frente a la rentabilidad de los índices de referencia de la patronal de fondos de inversión, Inverco. Y ahora, mira hacia un estreno en el Mercado Continuo.
Aún quedan pasos por delante para la gestora que presiden Unai Ansejo, Ramón Blanco, y François Derbaix. El acceso al Mercado Continuo, a diferencia del BME Growth —el parqué de referencia de las start-ups— requiere de mayor transparencia financiera y exige un folleto informativo completo y varios pasos regulatorios. Por último, esta migración pasaría a estar en manos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), quiénes tendrían que dar el visto bueno a la operación, además de Bolsas y Mercados Españoles (BME), la operadora de la Bolsa.
La gestora ve como una oportunidad en el cambio de la regulación bursátil europea con la adopción del Listing Act que pretende agilizar los estrenos bursátiles en medio de una sequía de salidas con menores requisitos de capital flotante (free-float, en inglés), es decir, las acciones disponibles al público. En este sentido, con el cambio del régimen legal de admisión, prevista en España para junio de 2026, las compañías que aspiran a salir a Bolsa requerirían tan solo el 10% de capital flotante, en comparación con los requisitos actuales, que exigen un 25%. Derbaix ha matizado que aunque fija su objetivo para el próximo verano, que, por motivos regulatorios, la operación podría aplazarse más. "Nuestra intención es empezar los trámites una vez transpuesta la directiva", ha aclarado.
"Para nosotros la ventaja de pasar al Mercado Continuo sería principalmente que más inversores potenciales puedan comprar las acciones de nuestro grupo, Indexa Capital Group, y con ello, aumentar la liquidez de nuestra acción", ha subrayado Derbaix. "De momento, no tenemos un objetivo de acceder a más capital, sino de poder ofrecer una mayor liquidez a nuestros accionistas y poder más fácilmente comprar otras empresas con una parte del pago en acciones".
El éxito de los productos financieros depende también de su geografía. En España, su producto estrella han sido las carteras automatizadas de fondos de inversión indexados, donde ofrece 11 carteras distintas para cada perfil de riesgo. No obstante, el estilo de inversión en Francia se orienta hacia productos más allá de las cuentas indexadas, sino a los seguros de vida-ahorro (assurance-vie, en francés) a través de Indexa Vie Spirica. Estas cuentas de ahorro son tan populares, que el volumen total invertido ha superado los 1,8 billones de euros a escala nacional, según datos de France Assureurs. Por ello, Indexa creó en 2023 su filial francesa, Indexa Courtier d'Assurance.
"Nuestro foco actual está en España primero, donde tenemos el 97% de nuestros clientes, y en Bélgica y Francia, que son los tres países que conocemos mejor", ha explicado Derbaix. "En nuestra experiencia, en España hay más gente que sabe lo que es un fondo indexado, o lo importante que son los costes a la hora de invertir, que en Francia o Bélgica".
