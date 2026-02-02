La plata retrocede un 12%
El Ibex 35 se contagia de las fuertes caídas en el oro y la plata y se suma al desplome generalizado en Europa
El oro retrocede cerca de un 10% y la plata profundiza las caídas de hasta el 30% que vivió el viernes
El Ibex 35 se ha visto arrastrado por la tormenta de fuertes caídas en el oro y la plata este lunes, lo que lo ha llevado a registrar una caída del 0,30% al inicio de su sesión. En este sentido, las caídas han llevado a la Bolsa de Madrid a perder la cota de los 17.900 puntos hacia las 9.15 horas. El nombramiento de Kevin Warsh al frente de la Reserva Federal (Fed) el pasado viernes tumbó la cotización de ambos metales preciosos, considerados los activos refugios del mercado, con caídas por encima del 30% en la plata, y del 10% en el oro. El temor a una pérdida de independencia en la Reserva Federal (Fed) y un nuevo cierre de Gobierno parcial en Washington este lunes ha desatado fuertes caídas en los metales.
El resto de los parqués en el continente han quedado lastrados por los retrocesos y amanecen este lunes teñido de rojo. En este sentido, la Bolsa de Milán cae cerca del 0,26% en los primeros compases de la sesión; Londres, un 0,35%; París, un 0,52% y Fráncfort, un 0,51%. En Asia, los principales índices bursátiles han cerrado en negativo. El índice Nikkei, la referencia de Japón, ha cerrado con un retroceso del 0,68%, el Topix 500, también en Tokio, con una caída del 0,86%. En el otro punto del Mar de China Oriental, los principales parqués en China han cerrado con desplomes por encima del 2%.
Batacazo de resultados en la banca
Por otro lado, en el plano empresarial español, la semana estará marcada por un batacazo de resultados, entre ellas, de la banca española. Unicaja, Banco Santander, BBVA y Banco Sabadell, presentarán sus balances a lo largo de la semana, así como Logista y ArcelorMittal. En el ámbito macroeconómico europeo, también se publicarán los datos del PMI manufacturero de la zona euro además del Índice de Precios de Consumo (IPC) de la zona comunitaria.
Entre otras claves de la semana, el Banco Central Europeo (BCE) volverá a tomar decisiones acerca dela política monetaria este jueves, al igual que el Banco de Inglaterra.
Este escenario de pánico e incertidumbre también ha tumbado al precio del petróleo. El barril del Brent, la referencia europea, se ha hundido cerca de un 5%, hasta los 66 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), la referencia estadounidense, ha registrado caídas equivalentes, hasta los 61,94 dólares.
La cotización del dólar se ha visto beneficiado por las fuertes caídas en los metales preciosos y ha puesto presión sobre el euro. Por ello, la cotización del euro frente al dólar fue del 1,1859 billetes verdes. El interés exigido al bono español a diez años retrocedió hasta el 3,2%.
