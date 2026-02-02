Guía definitiva de las pensiones en 2026: edad de jubilación, tipos y cuantía mínima y máxima

La Seguridad Social encara 2026 con nuevos cambios en la edad de jubilación, el cálculo de la pensión y las cuantías mínimas y máximas. La reforma sigue desplegándose de forma progresiva y afecta tanto a quienes están a punto de retirarse como a quienes aún cotizan. Estas son las reglas oficiales confirmadas y cómo calcular cuánto se cobrará.

Según la Ley General de la Seguridad Social, la edad ordinaria de jubilación en 2026 será de 66 años y 10 meses para quienes no alcancen una larga carrera de cotización. Podrán jubilarse con 65 años quienes acrediten al menos 38 años y 3 meses cotizados.

El periodo mínimo para tener derecho a pensión contributiva sigue siendo de 15 años cotizados, con dos dentro de los últimos 15 previos a la jubilación.

Cuánto se cobra: pensión mínima y máxima en 2026

Las cuantías se revalorizan conforme al IPC medio del año anterior, según el mecanismo vigente aprobado en 2021. A falta de confirmación definitiva en los Presupuestos, las referencias oficiales sitúan los importes en estos niveles:

Pensiones contributivas de jubilación (anuales, 14 pagas):

Con cónyuge a cargo: 17.592,40 euros

Sin cónyuge (unidad unipersonal): 13.106,80 euros

Con cónyuge no a cargo: cuantía intermedia según baremo oficial

La pensión máxima del sistema en 2026 queda fijada en torno a 3.359,60 euros mensuales en 14 pagas (47.034,40 euros anuales). Ninguna pensión pública puede superar ese límite, con independencia de las bases de cotización acumuladas.

La pensión media de jubilación del sistema se mueve actualmente en el entorno de los 1.500-1.700 euros mensuales, según las últimas estadísticas del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social.

Cómo calcular la pensión paso a paso

El cálculo parte de la base reguladora, que en 2026 se obtiene con las bases de cotización de los últimos 25 años (300 meses), divididas entre 350. Este periodo irá ampliándose progresivamente en los próximos ejercicios conforme a la reforma.

Después se aplica un porcentaje según los años cotizados:

Con 15 años , corresponde el 50% de la base reguladora.

, corresponde el 50% de la base reguladora. A partir de ahí, se suma un porcentaje adicional por cada mes cotizado.

Con 38 años y 3 meses o más, se alcanza el 100%.

Ejemplo práctico 1

Trabajador con 25 años cotizados y una base reguladora de 1.800 euros.

Le correspondería aproximadamente un 73%-75% de esa base. Resultado estimado: unos 1.300-1.350 euros mensuales.

Ejemplo práctico 2

Empleado con 40 años cotizados y base reguladora de 3.200 euros.

Percibiría el 100%, pero si supera el tope legal, quedaría limitada a la pensión máxima de 3.359,60 euros.

Otras modalidades de jubilación

Siguen vigentes la jubilación anticipada voluntaria e involuntaria, con coeficientes reductores mensuales; la jubilación demorada, que añade incentivos económicos; y la jubilación activa, compatible con trabajo y pensión en determinados supuestos.

La Seguridad Social mantiene además pensiones no contributivas para quienes no alcanzan el mínimo de cotización.

En 2026, la clave vuelve a ser la misma: años cotizados, bases salariales y edad efectiva de retiro. Revisar la vida laboral y simular la pensión en el portal oficial del INSS permite anticipar escenarios y evitar sorpresas al final de la carrera profesional.