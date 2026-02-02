El Gobierno limita la emisión de tarjetas de crédito y reduce los intereses en préstamos

El Gobierno ha aprobado un anteproyecto de Ley de Contratos de Crédito al Consumo. Con esta medida, los bancos ya no podrán tramitar tarjetas de crédito o ampliar el límite de estas sin el consentimiento explícito del cliente. De esta forma, el Ejecutivo se habría propuesto proteger a los consumidores y reducir el endeudamiento.

El principal objetivo del anteproyecto ha sido limitar prácticas deshonestas de las entidades bancarias, en concreto, la ampliación de tarjetas y la activación de otras nuevas. Sin embargo, no se prohíbe la oferta o promoción de estos productos bancarios, sino que se obliga a pedir el consentimiento en todos los casos.

Límite general de los costes

Uno de los principales cambios que propone la nueva ley sería un régimen general de limitación de costes. De esta forma, se fijaría un tipo de interés máximo para la Tasa Anual Equivalente (TAE). El límite general se fijará en función del tipo de interés medio del crédito al consumo. Además, a esto se pretende añadir un margen según el tramo de importe del crédito:

Créditos de hasta 1.500 euros: 15%

Cantidades superiores a los 1.500 euros pero que no alcanzan los 6.000 euros: 10%

Importes mayores de 6.000 euros para pagar en menos de 8 años: 8%

Según las previsiones, los límites se actualizarán y publicarán de forma trimestral antes de cada aplicación. Hasta que la nueva normativa entre en vigor, se establece un límite máximo transitorio del 22%. Este límite también afectará a productos como las conocidas tarjetas revolving.

Tipos de interés limitados para los microcréditos

La norma establece otro régimen de limitación de tipos que afectará al mercado de microcrédito. La intención será fijar un período mínimo de reembolso para estos créditos, de al menos tres cuotas mensuales. Con todo ello, se pretende disminuir el coste total para el consumidor, limitando el tipo de interés mensual al 4%, y fijando la comisión máxima al 5% con un tope de 30 euros.

Los expertos mencionan que el coste máximo de estos créditos no podrá superar al de un crédito a doce meses con el mismo importe. Además, cualquier entidad bancaria que conceda este tipo de créditos deberá proporcionar toda la información posible al cliente con un plazo previo de 24 horas.

Noticias relacionadas

La finalidad de esta medida será asegurar que los usuarios tomen una decisión, estando plenamente informados. El anteproyecto de ley centra sus esfuerzos en la transparencia y protección del consumidor, garantizando una comunicación eficaz entre los bancos y sus clientes.