Simplificar la Administración para los ciudadanos y contra la anti política

Entre parte de la ciudadanía y el mundo empresarial existe una visión de la Administración como un frustrante laberinto, que quedó satirizado en un tebeo de Asterix y Obélix llamado ‘Las doce pruebas de Asterix’. En una de las mismas, los irredentos galos debían lograr cumplimentar con éxito una autorización administrativa, para lo que iban rebotando cual bola de ‘pinball’ de una ventanilla a otra, desesperados. Paradójicamente, los galos que resistían sin esfuerzo las legiones de Julio César casi se ven derrotados por unos pocos funcionarios.

“La Administración debe ser una aliada de la competitividad, no al revés, sino lo que estamos haciendo es alimentar los discursos anti política”, ha afirmado la secretaria general de Presidència, Eva Giménez, este lunes en el foro European Bridges, una tribuna organizada por EL PERIÓDICO y Agenda Pública y que en su cuarta edición ha debatido sobre ‘Simplificación administrativa y competitividad europea’.

Tribuna European Bridges sobre 'Simplificación Administrativa y Competitividad Europea'. / Ferran Nadeu

Giménez ha puesto como ejemplo los cuestionables ritmos en la concesión a ayudas a la dependencia. El 28% de las solicitudes que cursan las familias para recibir alguna transferencia y así cuidar de sus seres queridos se deniegan, según datos citados por la representante de la Generalitat, y el motivo por el que se rechazan esas peticiones es porque pasa tanto tiempo hasta ser atendidas que, por el camino, el solicitante acaba falleciendo. “Hay que eliminar las sobrecargas que no aportan nada a las exigencias normativas. […] Es incomprensible que hoy en día sea tan complicado relacionarse con la Administración”, ha afirmado Giménez, entonando el ‘mea culpa’.

La Generalitat ha puesto el reto de modernizar la administración a la misma altura que la vivienda, la seguridad o el crecimiento económico y para ello ha realizado varios cambios para tratar de eliminar esas "sobrecargas", como la supresión de la cita previa obligatoria para ser atendido en cualquier administración catalana, la posibilidad de renovar de manera 'on line' la tarjeta de familia monoparental o numerosa, así como el reconocimiento del 'derecho al error' por parte del ciudadano y que, por ejemplo, no se reclame dinero a alguien que haya cobrado una ayuda por fallo administrativo, entre otros.

Cooperación entre administraciones

La secretaria general de Presidència ha debatido este lunes desde la sala Assumpcio Català de la Universitat de Barcelona con la directora de Justica y Consumo de la Comisión Europea, Ana Gallego, en un acto moderado por Gemma Martínez, directora adjunta de EL PERIÓDICO, y Marc López, director de Agenda Pública. El debate lo hace centrado el cómo hallar el difícil equilibrio entre rebajar los requisitos normativos, pero hacerlo sin mermar las garantías que la norma que los contiene pretende conservar. O, tal como ha sintetizado la representante de la Comisión, “velar porque los procedimientos siguen cumpliendo con lo deseado, sin abandonar el núcleo básico de la protección que esas normas proporcionan a los ciudadanos, consumidores, empresas y a todo el mercado”.

Distintos representantes de la sociedad civil no han desaprovechado la oportunidad para exponerles qué piezas, en su opinión, son necesarias para cuadrar dicha balanza. El presidente de la Taula del Tercer Sector, Xavier Trabado, ha reclamado reformular los mecanismos de contratación pública, para hacerlos más inteligibles y sencillos, a la par que se diluya el peso del precio, en contraposición con la calidad del servicio, a la hora de adjudicar un contrato.

La cooperación entre administraciones de diferentes escalas será clave para ahondar en la integración europea sin sacrificar dicho objetivo en aras de la burocratización, según ha destacado la representante de la Comisión. En este punto, la directora de la Fundació Catalunya-Europa, Dolors Camats, ha manifestado su preocupación para armar consensos lo suficientemente transversales en una época de creciente polarización en todo el 'Viejo Continente'. "Vamos a asistir a un mayor juego de las cooperaciones reforzadas", ha manifestado, optimista, Gallego.