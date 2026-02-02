Catalunya se propone duplicar la potencia solar instalada en terreno este 2026

El Govern se ha puesto como objetivo duplicar la potencia solar instalada en suelo durante 2026 y desbloquear proyectos eólicos clave para reforzar la soberanía energética del país, en un contexto marcado por la inestabilidad geopolítica y el encarecimiento de los precios de la energía. Así lo defendió este lunes la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, durante su intervención en Barcelona en el ciclo de ponencias organizado por la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental (Funseam), bajo el título “Europa ante una crisis climática, económica y geopolítica”.

La Consellera quizo excusar al president Salvador Illa por lo haber acudido al acto, pues aún sigue recuperandose de su enfermedad, y, respecto a la crisis de Rodalies de las ultimas semanas, calificó el momento como “especialmente complejo” para Catalunya, en términos de movilidad y actividad económica, con afectaciones tanto para los usuarios como para el transporte de mercancías. “El Govern está centrado en resolver las contingencias inmediatas, pero sin perder de vista los retos estructurales”, subrayó.

Coste de 10.000 millones de euros

En este contexto, la consellera insistió en que la transición energética no es solo una cuestión climática, sino un factor clave de competitividad económica. Como ejemplo, recordó que la falta de soberanía energética supone para Catalunya un coste anual de 10.000 millones de euros, una cifra que, a su juicio, ilustra la dimensión estratégica del problema.

Por ello, defendió que Catalunya “no puede mirar hacia otro lado” ante un escenario internacional en el que la energía se ha convertido en un eje central de seguridad y estabilidad económica. “Tenemos una trayectoria industrial muy relevante y no hemos alcanzado aún los objetivos energéticos que cabría esperar de un país como el nuestro”, admitió.

La consellera apeló también a la necesidad de superar el rechazo local a las renovables. “No puede ser renovables sí, pero no aquí”, afirmó, reclamando un pacto político y social que asuma el impacto territorial de la transición energética con criterios de eficiencia y respeto paisajístico.

En este sentido, destacó el plan territorial como herramienta clave de planificación, llamada a ofrecer seguridad jurídica tanto al sector público como al privado. Según explicó, Catalunya dispone de recursos eólicos y fotovoltaicos suficientes y de proyectos en marcha para alcanzar los objetivos fijados.

Entre los avances recientes, Paneque citó la aprobación del decreto 22/2025 o la creación de una comisión interdepartamental de transición energética presidida por el propio president y la puesta en marcha de un parque solar en Pujalt, el mayor de Catalunya, que ha permitido aumentar en un 10% la potencia instalada.

La hoja de ruta del Govern pasa ahora por duplicar la potencia solar en suelo, impulsar proyectos eólicos y desarrollar infraestructuras clave como centrales reversibles y sistemas de almacenamiento, considerados esenciales para garantizar la estabilidad del sistema.

Noticias relacionadas

Paneque subrayó que la transición no puede centrarse solo en la oferta energética, sino también en la demanda, con políticas públicas orientadas a la electrificación de la movilidad y al cambio de hábitos de consumo. “Catalunya está alineando normativa, proyectos y demanda en una misma dirección. Sin transición energética no hay crecimiento ni progreso posible” concluyó la consellera