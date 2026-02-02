El beneficio oculto de la borrasca Kristin: se dispara un 166% la demanda de paraguas

La borrasca Kristin no solo ha alterado carreteras, aeropuertos y colegios. También ha provocado un vuelco inmediato en el consumo. En apenas 24 horas, la demanda de paraguas se disparó un 166%, mientras que las búsquedas de cadenas de nieve para coche crecieron un 124%, según datos del comparador idealo.

El temporal, que ha dejado nieve en cotas de hasta 900 metros y mantiene avisos activos en decenas de provincias, ha activado un patrón clásico: el consumo de urgencia.

La reacción ha sido inmediata. Entre el miércoles y el jueves de la semana pasada, coincidiendo con los avisos de la AEMET por nevadas, lluvias intensas y fuertes rachas de viento, los españoles multiplicaron las compras vinculadas a protección y movilidad.

Tras el paso de Ingrid y ahora Kristin, el mercado refleja un comportamiento preventivo ante la previsión de nuevas borrascas en cadena.

Cadenas de nieve y seguridad vial: récord mensual

El dato más significativo se concentra en la automoción. Las cadenas de nieve alcanzaron su pico mensual con un incremento del 124% en un solo día. El cierre de puertos de montaña y las complicaciones en vías principales impulsaron la compra de última hora.

Este patrón no es nuevo. En episodios como Filomena, en 2021, el gasto en equipamiento invernal también registró picos abruptos. La diferencia ahora es la rapidez digital: la búsqueda online y la compra inmediata sustituyen a la previsión estacional.

Paraguas, botas y hasta ropa para perros

La lluvia persistente ha convertido al paraguas en el producto estrella. El incremento del 166% en la demanda diaria sitúa a este artículo casi un 190% por encima de su media semanal.

También crecen las botas de agua (+30%), anticipando el deshielo en entornos urbanos, y las palas de nieve (+35%), señal de que muchos hogares afrontan tareas de limpieza tras la nevada.

El consumo se extiende al ámbito doméstico. La ropa impermeable para mascotas sube un 51%, mientras que las búsquedas de linternas frontales aumentan un 50%, reflejando la preocupación por cortes eléctricos o problemas de visibilidad.

Meteorología adversa, impacto directo en el comercio

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene avisos activos en buena parte del país por lluvias, nieve y viento. El encadenamiento de frentes ha consolidado un cambio de comportamiento: más compras preventivas y mayor sensibilidad ante las alertas.

En términos macro, estos repuntes no alteran de forma estructural el comercio minorista, pero sí generan picos de facturación en categorías muy concretas. En invierno, la meteorología actúa como un acelerador puntual del gasto, concentrado en pocos días.

Con nuevas borrascas en el horizonte, el mercado ya ha tomado nota: cuando el tiempo se complica, el consumo reacciona en cuestión de horas.