Bancos
Bizum Pay: así funciona la app que permite hacer pagos recurrentes con Amazon y otros comercios
Se espera que esté disponible a mediados de 2026 y algunas entidades bancarias ya han obtenido el certificado para poder utilizarla cuando se estrene
María Cristina Clemente Buendía, notaria, avisa sobre Bizum y Hacienda: “La normativa no ha cambiado”
María Cristina Clemente Buendía, notaria, avisa a quienes mandan bizums recurrentes: "El hecho imponible existe y se llama donación"
Cristina Sebastián
Bizum cerró el 2025 con 30 millones de usuarios y consolidándose como el segundo método de pago preferido para compras online. Ahora, el servicio de pago inmediato integrado en la mayoría de aplicaciones bancarias ha anunciado varias novedades para este 2026.
Pagos habituales
Hasta ahora, Bizum solo permitía pagar compras online enviando un código de verificación al teléfono móvil asociado a la cuenta bancaria. Pero esto ya ha empezado a cambiar.
Y es que la primera de las novedades que Bizum incorporará este 2026 es ya una realidad: se pueden programar pagos recurrentes, como una suscripción mensual, mediante Bizum. Esta opción ya está disponible para pagos en Amazon y, durante las próximas semanas, se espera que esté disponible para gestionar suscripciones en otras plataformas como Spotify o Youtube.
Bizum Pay
También se espera que, a mediados de año, Bizum estrene su ‘wallet’ Bizum Pay. Se trata de una aplicación independiente a las de entidades bancarias, con la que los usuarios de Bizum podrán pagar mediante el sistema ‘contactless’ de sus teléfonos en diferentes establecimientos físicos.
“Cuando abres el 'wallet' podrás incorporar pases, entradas, tickets y otras tarjetas. Va a ser una billetera digital donde puedes incluir hasta tarjetas de fidelización”, explica Fernando Rodríguez Ferrer, director general de expansión internacional de Bizum en 'ON Economía'.
¿Cómo utilizar Bizum Pay?
Para poder disfrutar del ‘wallet’ que Bizum estrenará próximamente, basta con ser usuario de Bizum, tener la app de Bizum Pay instalda, vincularla con la cuenta bancaria deseada y añadirla a los métodos de pago del teléfono móvil.
Rodríguez Ferrer también ha explicado que, aunque se requiera tener la aplicación instalada, no será necesario abrirla cada vez que vayamos a realizar un pago. “Es como cuando pagas con Apple Pay o Google Pay, puedes hacer doble clic en el móvil y entre los diversos métodos de pago te saldrá Bizum”, comenta.
Primer banco
Aunque el lanzamiento oficial de Bizum Pay está previsto para mediados de 2026, ya hay una entidad bancaria que ha anunciado que ofrecerá este método de pago a sus clientes. Se trata del Grupo Caja Rural, pioneros en la implementación de esta herramienta tras haber obtenido el certificado para ofrecer Bizum Pay, tanto en Android como en iOS. Así lo confirmó el pasado mes de diciembre con un anuncio en su página web donde infromaban de que “las 30 Cajas Rurales que forman parte del Grupo ya están preparadas para lanzar Bizum Pay”.
- Las donaciones de padres a hijos se disparan por el alto precio de la vivienda: 'Los jóvenes necesitan esa ayuda
- Tres acusados con la pareja de Ayuso aceptan la conformidad, pendientes del desenlace de negociaciones entre González Amador y el fiscal
- Los expertos en obesidad buscan entender el 'efecto rebote' tras dejar de tomar fármacos o suspender dietas: 'Es el gran reto
- La estación Congrés del metro de Barcelona pasa a llamarse Congrés-Indians
- Las piezas de delitos fiscales y corrupción de la pareja de Ayuso están atascadas en el juzgado 19 de Madrid
- Isabel Coixet revela su peor experiencia con un actor: 'No volvería a trabajar con él por yonqui, es mi peor película
- Yolanda, periodista: 'Si no llega a ser por la donación de mis padres no tendría piso en Madrid
- Trump asegura que EEUU ha conversado con 'altos mandos' de Cuba