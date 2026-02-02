Bizum se alía con Wero, Bancomat y Vipps para crear el "Bizum europeo" y permitir pagos transfronterizos desde este año

La plataforma española Bizum da un paso estratégico en su expansión internacional. La compañía ha sellado una alianza con sus principales homólogos europeos —Bancomat (Italia), MB Way (Portugal), Wero (Francia, Alemania y Bélgica) y Vipps MobilePay (países nórdicos)— para habilitar pagos instantáneos transfronterizos entre particulares en 2026 y, un año después, en comercios físicos y online.

El acuerdo conecta a soluciones que suman 130 millones de usuarios en 13 países y cubrirán cerca del 72% de la población de la UE y Noruega. En la práctica, supondrá que un usuario de Bizum en España podrá enviar dinero en segundos a otro en Francia o Alemania que utilice Wero, o pagar en un comercio italiano que acepte Bancomat, sin cambiar de aplicación.

La iniciativa prevé la creación de una entidad central de interoperabilidad que coordinará la conexión técnica entre sistemas. La implantación arrancará en los próximos meses. Según el calendario anunciado, en 2026 estarán operativos los pagos entre particulares y en 2027 los pagos en comercio electrónico y puntos de venta físicos.

Sin cambiar de app ni de marca

Uno de los puntos clave del acuerdo es que no desaparecerán las marcas nacionales. Bizum seguirá siendo Bizum en España, con la misma experiencia de usuario y operativa actual. Lo que cambia es la capacidad de enviar y recibir dinero fuera de las fronteras.

Además, se desarrollará un nuevo distintivo común europeo que convivirá con cada marca local y permitirá identificar en qué países y comercios se aceptan estas soluciones.

Actualmente, Bizum ya es interoperable con Bancomat y MB Way dentro de la alianza EuroPA, lo que permite pagos entre España, Italia, Portugal y Andorra. La incorporación de Wero —impulsada por la European Payments Initiative (EPI)— y de Vipps amplía el alcance al núcleo económico de la zona euro y a los países nórdicos.

Un movimiento estratégico en plena batalla por los pagos digitales

La alianza se produce en un momento clave para el mercado de pagos digitales en Europa, dominado en gran parte por gigantes estadounidenses como Visa, Mastercard o PayPal. Bruselas lleva años promoviendo alternativas paneuropeas que refuercen la autonomía estratégica en infraestructuras financieras.

Bizum, gestionada por la Sociedad de Procedimientos de Pago y respaldada por la banca española, se ha consolidado como uno de los sistemas de pago móvil más utilizados en España, con millones de operaciones diarias y una creciente adopción en comercio electrónico.

La interoperabilidad europea eleva su posición competitiva y abre la puerta a que los pagos instantáneos en euros ganen peso frente a las redes internacionales tradicionales.

Cuando el sistema esté plenamente operativo, enviar dinero o pagar en un comercio en otro país europeo será tan sencillo como hacer un Bizum nacional. Sin IBAN largos, sin comisiones adicionales visibles y sin descargar nuevas aplicaciones. Europa acelera así hacia un mercado único real también en los pagos móviles.