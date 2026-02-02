El bitcoin acusa el "efecto Trump": cae un 13% y pierde los 80.000 dólares

El precio del bitcoin ha vuelto a ponerse bajo presión en los últimos días y ha perforado los 80.000 dólares, un nivel psicológico que funcionaba como "línea de flotación" para muchos inversores.

Una auténtica 'sangría'. En los peores momentos del fin de semana llegó a caer por debajo de los 76.000 dólares, en lo que algunos analistas describen como un episodio de aversión al riesgo y desapalancamiento. En cifras porcentuales, supone una caída de aproximadamente un 13% en la última semana.

El movimiento no ha sido aislado y el mercado cripto ha acusado el golpe: en 24 horas se han borrado decenas de miles de millones de capitalización y las ventas se han extendido a otras grandes monedas como ether.

Qué está moviendo el precio del bitcoin

Para Manuel Ernesto De Luque Muntaner, CEO de Block Asset Management, lo que ocurre "encaja con una corrección ‘de manual’ en un activo con volatilidad estructural", donde "el ajuste de posicionamiento (especialmente vía derivados) puede amplificar la caída". Su tesis es clara: más que un giro repentino de fundamentales, pesa la mecánica de mercado cuando la liquidez se vuelve frágil.

Esa fragilidad se ve en el marcador de las liquidaciones. Distintas lecturas del mercado apuntan a un repunte abrupto de cierres forzados en derivados en plena caída, con cifras en torno a 2.000 millones de dólares en 24 horas en el conjunto del sector.

El contexto macro también aprieta. La nominación de Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal ha reactivado el debate sobre el rumbo de tipos y, sobre todo, sobre la "cantidad de dinero" que puede sostener a los activos de riesgo. Esa incertidumbre se ha mezclado con turbulencias más amplias en mercados globales y materias primas.

El relato de "oro digital" se enfría

Manuel Pinto, analista financiero en XTB, subraya que esta fase se parece menos a un pánico clásico y más a una sequía de demanda. Pinto lo achaca a "una ola de ventas no determinada por el pánico, sino por la ausencia de compradores, impulso y confianza". El analista envía también un aviso reputacional: "Parece que la narrativa del oro digital de Bitcoin ha desaparecido".

En paralelo, los ETF también cuentan historia. Los fondos cotizados ligados a bitcoin en EEUU encadenan meses de salidas netas, y el dinero ha buscado refugio en otros activos.

De Luque Muntaner plantea dos escenarios: uno "risk-off", con el mercado mirando referencias técnicas de largo plazo (incluida la zona de la media de 200 semanas, en torno a 57.000-58.000, como nivel histórico de capitulación), y otro más constructivo si se estabiliza la liquidez y mejora el marco macro.

Secuelas de la caída de octubre

El principal factor que explica el mal comportamiento reciente es que Bitcoin aún se está recuperando del fuerte desapalancamiento iniciado en octubre, tras varios meses de excesos en derivados y posicionamiento especulativo. Así lo explica Rubén Ayuso, gestor de fondos cuantitativos y criptográficos en A&G.

"Este proceso suele ser incómodo en precio, pero muy sano desde un punto de vista de ciclo", asevera Ayuso. Además, el analista mantiene que los datos "siguen siendo muy sólidos".

La entrada de inversores a través de ETFs de Bitcoin sigue siendo constante, incluso durante las correcciones. / CEDIDA

Oportunidades de compra a medio plazo

Los indicadores de sentimiento están en niveles de pánico, algo que históricamente ha coincidido con "buenas oportunidades de compra a medio plazo", según Ayuso.

Imagen del índice de miedo y codicia. / COINMARKETCAP

Por ese mismo motivo, Ayuso considera que esperar a que el precio baje mucho más podría ser un error en cuanto a inversión. Aunque esto no deja de ser una percepción personal.

En cualquier caso, los analistas insisten en que la gestión del riesgo y el horizonte temporal suelen ser más determinantes que intentar anticipar cada oscilación a corto plazo.