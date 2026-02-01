La especulación llega a los pueblos del interior de Mallorca: se alquilan habitaciones por más de 1.000 euros mensuales

En las grandes ciudades, cuando el precio del alquiler en el centro se dispara, los residentes aún tienen una alternativa: alejarse una hora en coche para encontrar viviendas más asequibles. En Mallorca, esa opción no existe. A una hora de distancia solo espera la costa, donde los precios vuelven a escalar. Hasta no hace tanto, el interior de la isla era el último refugio que quedaba para quienes no podían asumir los costes de las zonas turísticas. Ese refugio, sin embargo, empieza a desaparecer. La gentrificación y la especulación inmobiliaria en Mallorca no dan signos de frenarse y ya han alcanzado de lleno a los pueblos del interior, donde los precios comienzan a igualar los de áreas que hace apenas unos años se consideraban inasumibles. Hoy, la única alternativa para escapar del mercado es, literalmente, el mar.

Sencelles, Algaida, Binissalem... Alquilar una habitación en el interior de Mallorca ya cuesta lo mismo —o más— que un piso entero hace solo unos años. La presión del mercado inmobiliario, impulsada por propietarios extranjeros y alquileres de temporada, se ha instalado también en los pueblos de la Part Forana, donde ya se anuncian habitaciones por precios que oscilan entre los 1.000 y los 2.500 euros mensuales.

Sencelles: 1.000 euros por una habitación

Nombre alemán, número alemán y habitaciones ofertadas en Sencelles a precio de oro. Un anuncio ofrece estancias por 1.000 euros al mes en una casa de unos 300 metros cuadrados con piscina, jardín y terraza. La casa, situada en pleno centro del pueblo, cuenta con cuatro habitaciones y tres baños, que se alquilan de forma individual a personas adultas con trabajo.

El propietario no reside en la vivienda y se exige una fianza de un mes. No se admiten parejas ni menores de edad, aunque sí animales de compañía. El alquiler es de larga duración y el anuncio, redactado originalmente en alemán, destaca la cercanía a Inca y la buena conexión de transporte público con Palma.

Algaida: lujo, naturaleza y habitaciones a 1.150 euros

En Algaida, el precio sube hasta los 1.150 euros mensuales por habitación en una finca de carácter "boutique", según el propio anuncio. La propiedad ofrece más de 300 metros cuadrados, calefacción por suelo radiante, sauna exterior, piscina, chimenea y amplias terrazas en plena naturaleza.

Las habitaciones son dobles, cada una con baño propio, y están pensadas para personas que, citando textualmente, "buscan tranquilidad, teletrabajo, estancias creativas o un descanso consciente bajo el sol de Mallorca". En este caso sí se admiten parejas, pero con un suplemento de 450 euros, lo que eleva el alquiler hasta los 1.600 euros mensuales. Las propietarias son dos mujeres extranjeras que residen en la finca junto a un perro.

Binissalem: hasta 2.500 euros por una habitación

El precio del oro cotiza en máximos históricos en los mercados internacionales, pero haría falta un lingote de más de cien gramos para pagar un año de alquiler de una habitación en esta casa de Binissalem. El caso más caro se encuentra en este municipio, donde se alquila una habitación de invitados en una casita independiente dentro de una finca, con contrato temporal y una estancia mínima de un mes.

En Binissalem reclaman hasta 2.500 euros por una habitación / DM

El precio varía según la temporada: 2.000 euros mensuales durante gran parte del año y hasta 2.500 euros en verano. El alquiler incluye todos los gastos —suministros, internet, sábanas, toallas y mantenimiento del jardín y la piscina— y ofrece una habitación de unos 50 metros cuadrados.

Palma es ya una jungla; los pueblos costeros fueron colonizados hace tiempo y los jóvenes de la Serra de Tramuntana solo pueden soñar con independizarse en los pueblos donde nacieron. Si el interior de la isla también cae, la independencia económica se convertirá en una quimera, una misión imposible para toda una generación de jóvenes mallorquines.