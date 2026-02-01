Sube la gasolina: los precios aumentan en enero

Desde el estallido de la invasión rusa a Ucrania, en febrero de 2022, los precios de los carburantes se han convertido en una auténtica montaña rusa llena de incertidumbre.

Esta semana, por ejemplo, los precios ya encadenan su segunda subida consecutiva y ponen fin a una espiral a la baja que dio pie a que se registrasen hasta siete descensos seguidos.

Los precios de esta semana

Según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea recogidos por Europa Press, el precio medio del litro de gasolina ha subido un 0,41% en una semana, mientras que el del diésel lo ha hecho un 0,57%.

Lejos de mantener la dinámica de abaratamiento del 3,5%, más del 5% si contamos desde noviembre, ahora el precio medio del litro de gasolina ha aumentado y se sitúa en los 1,446 euros, mientras que el del gasóleo lo hace en 1,395 euros.

¿Cuánto me puede costar llenar mi depósito?

El depósito de un coche normal suele oscilar entre los 40 y los 65 litros. Por lo que, esta semana, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de 76,75 euros; 6,24 euros menos de lo que costaba un año atrás.

Por otra parte, llenar un depósito medio de la misma cantidad con gasolina tiene un precio de unos 79,53 euros; 7,31 euros menos que el año pasado.

Casi tres años de diésel por debajo de la gasolina

Cabe destacar que el precio medio del litro del diésel se mantiene en niveles bajos en comparación a los registrados antes de la Guerra de Ucrania, cuando era de 1,479 euros por litro. Asimismo, el diésel también mantiene su racha de 152 semanas con el precio por debajo del de la gasolina.

La otra, con todo, también sigue una tendencia descendente, ya que se mantiene por debajo de los 1,591 euros por litro que tenía antes de febrero de 2022.

El aspecto favorable es que estas cifras también se mantienen alejadas de los máximos registrados en verano de 2022, cuando la gasolina costaba 2,141 euros el litro y el gasóleo 2,1 euros.

Factores de influencia

Con estos datos sobre la mesa, es importante recordar que el precio de los carburantes dependen de distintos factores. Entre ellos, se encuentra el crudo -el petróleo en su estado natural-, los impuestos, los costes y los márgenes, y los cambios en el petróleo, que se reflejan con retraso en los precios.

Aun así, en la actualidad, tanto la gasolina 95 como el diésel en España son, por el momento, más baratos que la media de la Unión Europea y de la eurozona.

Aquí puedes consultar los últimos datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea.