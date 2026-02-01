Sostenibilidad
Fin a los sobres de kétchup y mayonesa: desaparecen de los establecimientos de hostelería
Los locales deberán adaptarse a la nueva ley, replanteando alternativas para equilibrar las exigencias de los clientes, la seguridad alimentaria y los costes extra
MULTIMEDIA | Los entresijos legales eternizan la guerra contra el plástico de un solo uso
La prohibición no se cumple: plásticos de un solo uso vetados por Europa siguen en el mercado
Zoe Campos Corral
El mundo avanza a pies de gigante. Y ya sabemos qué se dice: para avanzar hay que soltar el pasado y dejarlo atrás.
Por esta razón, si nuestro futuro debe estar basado en un modelo de desarrollo sostenible centrado en la descarbonización, la economía circular y la justicia ambiental, habrá que deshacerse de los elementos que entorpecen nuestro camino.
Adiós a los de siempre
Un día, los supermercados ya no tenían platos y cubiertos de plástico, las pajitas empezaron a ser de cartón y las cajas de poliestireno expandido -el famoso porexpan- desaparecieron.
Así que, era cuestión de tiempo que se buscaran nuevas normativas para combatir el impacto de los residuos plásticos que todavía cohabitan con nosotros: ha llegado el momento de las monodosis.
El nuevo reglamento de la UE
La Unión Europea publicó el 19 de diciembre de 2024, en su Diario oficial, los plazos para suprimir ciertos formatos de un solo uso en establecimientos de cara al público.
Así pues, el Reglamento (UE) 2025/40, del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los envases y residuos de envases, dictamina que a partir del 12 de agosto de 2026 los sobres de plástico, los envases pequeños y los recipientes monodosis -como el kétchup, el aceite, el azúcar, la sal o la mayonesa- tendrán que desaparecer de todos los restaurantes, bares y cafeterías.
Pero eso no es todo, porque los hoteles también se verán afectados por esta normativa, que ya no les permitirá ofrecer artículos de cortesía a sus clientes, como botellas de minichampús, lociones y otros productos de higiene.
Motivos de la medida
La desaparición de los envases de plástico desechables de un solo uso tiene el objetivo de fomentar el uso de materiales reutilizables o compostables, pero siempre ofreciendo alternativas que no pongan en riesgo la seguridad alimentaria de los consumidores.
De este modo, los establecimientos van a tener que replantear sus estrategias de trabajo para encontrar un equilibrio entre la ley, las exigencias de los clientes y los costes extra que les pueda suponer el cambio.
No obstante, cabe destacar que las restricciones también se ven motivadas por medidas relacionadas con la salud pública.
¿Qué alternativas tienen los hosteleros?
La alternativa principal para las monodosis, por el momento, son los dispensadores recargables. A diferencia de los sobres pequeños, estos permiten reducir el desperdicio, reforzar la imagen de compromiso ambiental de los establecimientos y, por supuesto, controlar mejor las cantidades.
El sector de la hostelería, por su parte, ya está probando alternativas, como los dispensadores certificados, envases reutilizables, materiales compostables o la entrega de condimentos solo bajo petición. Si estas medidas son útiles, entonces serán capaces de reducir residuos, controlar el desperdicio y velar por la seguridad alimentaria de sus clientes.
Por otro lado, la Unión Europea recomienda implementar los cambios a la mayor brevedad posible para tener margen de adaptación al nuevo sistema, que les supondrá un ahorro a medio plazo.
En el caso de que la normativa sea incumplida, los establecimientos se enfrentarán a posibles sanciones, tal y como ha advertido la organización política europea.
