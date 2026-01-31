Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesCatherine O'HaraSalvador IllaCienciaChiringuitosCollserolaJoan Anton RamonedaPrecio del oroBarcelonaMWCElecciones Aragón
instagramlinkedin

Emprendedores

Roger Bettosini, el empresario catalán de 23 años que triunfa con 'cheesecakes' a 99 céntimos: "Facturamos hasta 50.000 euros al mes con jornadas más cortas"

El joven emprendedor empezó con un local en Barcelona y, tras el éxito inicial, su negocio se ha expandido en Madrid, València y Pamplona

La pastelería con los ‘cheesecake’ más baratos y virales de Barcelona abre tienda en Gràcia: cuestan 99 céntimos

Roger Bettosini posa con una de sus famosas tartas de queso en el local de Gràcia de 99 Cheesecake.

Roger Bettosini posa con una de sus famosas tartas de queso en el local de Gràcia de 99 Cheesecake. / Elisenda Pons

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Roger Bettosini dio con la clave del éxito a sus 21 años. Fundó 99Cheesecake, una cadena de pastelerías que se ha vuelto viral en redes sociales por ofrecer porciones de tarta de queso a tan solo 0,99 euros. El joven empresario comenzó con un local en Barcelona y, tras el éxito inicial, su negocio se ha expandido a Madrid y Valencia.

Una de las claves de su fama es su precio, pero también la calidad de sus cheesecakes: muy cremosos, suaves y con un sabor intenso. Además, cada porción puede personalizarse con toppings de todo tipo, lo que eleva su valor. Entre los sabores que ofrecen se encuentran chocolate blanco, Lotus Biscoff y una 'premium del mes' que varía constantemente.

Hace unos días, Bettosini acudió al pódcast 'Talent' para explicar cuánto dinero factura 99Chesecake en un mes, entre otros temas.

El empresario reveló que "mensualmente facturamos entre 30.000 y 50.000 euros, lo que nos permite contar con dos o tres personas en cada local. Según él, lo más importante es que cada puesto está cubierto por perfiles distintos.

BARCELONA 12/03/2025 On Barcelona. Son las porciones de tarta de queso más baratas y virales de BCN. Abren este jueves nuevo local en Gràcia. 99 Cheesecake, Roger el dueño con las tartas FOTO de ELISENDA PONS

Una de las porciones de tarta de queso de 99Cheesecake / Elisenda Pons / EPC

Explicó que la clave del éxito radica en la organización del personal y en el modelo de negocio: "Priorizamos las horas trabajadas por encima de los turnos partidos. Tenemos jornadas más cortas y más personal en lugar de pocas personas trabajando más tiempo. Para lograr recurrencia, la única opción era un modelo takeaway, no con modelo de silla".

La diferencia es que "el modelo con mesas implica costes estructurales adicionales por los camareros, mientras que el takeaway no. Además, la rotación de clientes es mucho más baja con mesas y mucho más alta en el takeaway".

Noticias relacionadas

Por último, tiene claro que "con los precios que tenemos actualmente es completamente imposible que podamos afrontar un modelo así".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Iryo advierte de que no compensará a los usuarios por los retrasos provocados por las limitaciones de velocidad
  2. Más del 80% de los catalanes vive a menos de 15 minutos de distancia en coche de un hospital
  3. Hasta el 80% de los pacientes con cáncer puede sufrir desnutrición: los endocrinólogos piden cribados desde el diagnóstico
  4. Tania García, neuroeducadora: 'Que no te engañen, no hay que enseñarles a los hijos a gestionar sus emociones
  5. Rosalía, cazada paseando de la mano por Barcelona junto a una famosa modelo francesa
  6. El Ejército prepara a sus tropas de Montaña al norte de Noruega para probarlas en el combate bajo cero del Ártico
  7. Sabalenka no se saluda con la ucraniana Svitolina y alcanza su cuarta final seguida en Australia
  8. Un estudio sugiere que la genética es clave en la longevidad: aporta el 55% de la duración de la vida, el doble de lo que se pensaba

Tesla también pone el foco en África y arrancará sus ventas y producción en Marruecos

Tesla también pone el foco en África y arrancará sus ventas y producción en Marruecos

Luto en La Palma del Condado (Huelva) tras la muerte de la última víctima de Adamuz

Luto en La Palma del Condado (Huelva) tras la muerte de la última víctima de Adamuz

Prueba del Mercedes CLA, elegido The Car Of The Year 2026

Prueba del Mercedes CLA, elegido The Car Of The Year 2026

País de emigrantes

País de emigrantes

El viaje subterráneo más sorprendente de Catalunya: así es recorrer una mina de carbón en tren

El viaje subterráneo más sorprendente de Catalunya: así es recorrer una mina de carbón en tren

"Puntos de invencibilidad": Así resiste Kiev el invierno más duro desde el inicio de la invasión rusa

"Puntos de invencibilidad": Así resiste Kiev el invierno más duro desde el inicio de la invasión rusa

Descubre una de las mejores calles de Barcelona donde ir de ‘tapeo’: desde vermuterías clásicas hasta cafeterías modernas

Descubre una de las mejores calles de Barcelona donde ir de ‘tapeo’: desde vermuterías clásicas hasta cafeterías modernas

En libertad el periodista Don Lemon, detenido por cubrir protestas contra ICE en Minnesota: "No me callarán"

En libertad el periodista Don Lemon, detenido por cubrir protestas contra ICE en Minnesota: "No me callarán"