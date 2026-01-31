Estos son los cinco ejes que aseguran la sostenibilidad fiscal, según el economista Manuel Álvarez: "La clave es impulsar el crecimiento económico, apoyándose en una estructura fiscal sólida"

La situación financiera que vive el país se ha convertido en punto de interés para los expertos, sobre todo en lo referente a una sostenibilidad fiscal a largo plazo. Algunos ya idean métodos para poder sostener las finanzas públicas del Estado, mejorar el sistema, o incluso asegurar un equilibrio adecuado y equitativo para los ciudadanos.

Los cinco ejes para la sostenibilidad fiscal

Según menciona Manuel Álvarez en su libro 'Pensiones: la promesa rota', el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo 2025-2028 establece una serie de objetivos detallados y acciones, distribuidos en torno a cinco ejes clave. En este sentido, dichos ejes permitirían asegurar una sostenibilidad fiscal, estimular el crecimiento económico y responder a los desafíos estructurales de España:

Transición ecológica : Cerca de un 40% de los recursos de este plan se destinaría a reducir la dependencia de combustibles fósiles , a través del despliegue de energías renovables, la eficiencia energética y el almacenamiento de energías. De esta forma, se fijarían objetivos de cara al 2030 con el objetivo de alcanzar una mayor capacidad renovable y seguridad energética

: Cerca de un 40% de los recursos de este plan se destinaría a , a través del despliegue de energías renovables, la eficiencia energética y el almacenamiento de energías. De esta forma, se fijarían objetivos de cara al 2030 con el objetivo de alcanzar una mayor capacidad renovable y seguridad energética Transformación digital : Este apartado ocupa el 25% de los fondos, donde se busca digitalizar la economía y el sector público , así como mejorar las habilidades digitales de los ciudadanos. Los puntos fuertes serían desarrollar talento especializado y crear una infraestructura digital robusta en ámbitos como la educación y el sector público

: Este apartado ocupa el 25% de los fondos, donde se busca , así como mejorar las habilidades digitales de los ciudadanos. Los puntos fuertes serían desarrollar talento especializado y crear una infraestructura digital robusta en ámbitos como la educación y el sector público Capital humano : Aquí se incluyen reformas en el mercado laboral y la formación profesional, para así mejorar la empleabilidad y reducir la diferenciación entre grupos de trabajo. El principal inconveniente de este eje sería que no incluye una reforma adecuada de las universidades que impulse la innovación y competitividad de nuestra economía

: Aquí se incluyen reformas en el mercado laboral y la formación profesional, para así y entre grupos de trabajo. El principal inconveniente de este eje sería que no incluye una reforma adecuada de las universidades que impulse la innovación y competitividad de nuestra economía Capital físico y productividad : En este sentido, se habrían introducido leyes para facilitar la creación de nuevas empresas y reducir los costes para pymes. Además, también se apoyaría el desarrollo de startups, así como la atracción de talento y capital extranjero

: En este sentido, se habrían introducido leyes para y reducir los costes para pymes. Además, también se apoyaría el desarrollo de startups, así como la atracción de talento y capital extranjero Medidas presupuestarias: Son importantes las reformas fiscales y de control del gasto público, con el objetivo de aumentar la recaudación y combatir el fraude fiscal. Además, podemos señalar reformas en el sistema de pensiones para asegurar su sostenibilidad a largo plazo

Un impulso a la apropiación nacional

Algunos expertos como Cristina Herrero, presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), señalan el crecimiento y la política fiscal como dos elementos claves para promover la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Herrero destaca el impulso a la apropiación nacional que supondría el marco actual. Para ella, se vuelve indispensable que los países sean los encargados de proponer sus propias estrategias fiscales, reforzando además el papel de las instituciones fiscales independientes como AIReF.

Aun así, pese a su optimismo por reformas como el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, admite que su implementación no es una tarea sencilla, y que por ello no estaría generando los resultados esperados. Para la experta fiscal, el problema de base es una escasa exigencia en cuanto a la apropiación nacional y calidad informativa. Este hecho no haría más que limitar el potencial transformador del pacto europeo.