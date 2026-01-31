La compañía gallega Ceamsa se hace fuerte en Europa con las mondas de naranja

Uno de los ingredientes que la empresa gallega Ceamsa emplea para crear nuevos productos en el ámbito alimentario es la fibra que obtiene a partir de la cáscara de los cítricos. Bajo el paraguas de Ceamfibre, la Compañía Española de Algas Marinas ofrece soluciones para los ingredientes de productos como el kétchup -logra la misma textura que las marcas convencionales sin necesidad de almidón- y la mayonesa -sustituye la yema de huevo-.

También optimiza los helados -reduce la cristalización del hielo y ralentiza el derretimiento-, los quesos, los postres cremosos y las bebidas a base de yogur -garantiza su viscosidad-, elaboraciones de panadería como las galletas y los pasteles -donde la fibra ayuda a mejorar la manipulación de la masa- y las mermeladas -permite reducir el contenido de fruta sin alterar la capacidad gelificante-. Este uso es extensible al zumo -potencia el sabor, realza el cuerpo y estabiliza la pulpa- e incluso a las carnes -aporta mayor jugosidad y ahorra costes-.

Ceamfibre es una de las principales marcas de la multinacional con sede en O Porriño (Pontevedra), que acaba de cerrar una operación internacional para crecer con fuerza en este segmento de los cítricos. La firma ha absorbido parte de la neerlandesa PeelPioneers, pionera en el reciclado de cortezas de naranja a nivel mundial. La compra contempla su línea de fibra cítrica y la propiedad intelectual asociada para seguir impulsando una oferta más amplia de soluciones innovadoras y sostenibles.

"Con esta adquisición, Ceamsa continúa creciendo y reforzando su posicionamiento como empresa de referencia mundial en texturizantes", explica su presidente, Íñigo Alzueta. La operación permitirá elevar en un 25% la producción de fibras en el Polígono Industrial de As Gándaras, donde se implementará la nueva tecnología, y también aumentar la plantilla.

PeelPioneers surgió en 2017 como una startup que desde sus inicios apostó por valorizar la cáscara de la naranja, obteniendo el 70% de la misma del retail neerlandés -máquinas exprimidoras de zumo en supermercados- y el resto de negocios hosteleros y de naranjos amargos. A partir de esta materia prima, la firma fue creciendo exponencialmente y logró arrancar en la ciudad de Bolduque, en los Países Bajos, la primera biorrefinería de mondas de naranja del mundo, que también es la mayor planta de reciclado de este tipo de producto de Europa.

120 toneladas al día

Estas instalaciones son capaces de procesar 120 toneladas de cáscaras diarias, el equivalente a llenar una piscina olímpica. Subproductos que la compañía optimizaba para crear desde aceites con el aroma y el sabor de la fruta, hasta un disolvente incoloro y altamente desengrasante para el sector de la limpieza denominado D-Limoneno, pasando por fibra nutritiva y funcional ideal como espesante, gelificante y emulsionante, bajo el nombre comercial de Finix.

Esta última parte es la que involucra a la operación de Compañía Española de Algas Marinas, que garantizará la continuidad de la actividad en Galicia y preservará los clientes que tiene de PeelPioneers toda vez que la empresa neerlandesa fue declarada recientemente en concurso con una deuda próxima a los 15 millones de euros. La incorporación de la tecnología y el conocimiento adquirido en España serán esenciales para ampliar el catálogo de fibras de origen natural del que dispone actualmente Ceamsa, entre las que se incluyen las gamas Ceamfibre (cítricos) y Ceamsea (procedente de las algas).

La empresa ha duplicado su superficie en O Porriño, pasando de 40.000 a 84.500 metros cuadrados de superficie. La multinacional, que ronda los 200 millones de euros de facturación al año y emplea a más de 450 trabajadores en todo el mundo, ultima la puesta a punto de sus nuevas instalaciones, que prevé estrenar el próximo verano, coincidiendo con su 60º aniversario.