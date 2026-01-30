4 de las 10 cadenas de supermercados mejor valoradas son de Catalunya: resultados de una encuesta de OCU

Siete de las diez cadenas de supermercados mejor valoradas por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) son regionales y, en concreto, cuatro de ellas son de Catalunya. Según una encuesta realizada por la entidad, las cadenas de supermercados Esclat, Bonpreu, Ametller, Bonàrea, Consum, Plus Fresc y Familia son siete de las diez mejor valoradas, encabezadas por la norteamericana Costco y las cadenas nacionales Hipercor y El Corte Inglés, que se erigen como "las mejores enseñas de distribución nacional".

La lista recoge hasta 48 cadenas diferentes y la cierran Mi Alcampo y Carrefour Express, dos supermercados de proximidad. Mercadona se mantiene como el supermercado habitual para casi uno de cada tres encuestados, aunque no destaca entre las cadenas mejor valoradas, seguida de Carrefour Hipermercado y Lidl.

Desde la OCU han destacado que en la elección de supermercado influyen todo tipo de factores, especialmente cuestiones como la cercanía (34%), los buenos precios (21 %), la calidad de los productos (17%) y la gama de productos disponibles (14%).

Una cesta de la compra un 36% más cara

El informe señala que el gasto medio por hogar en las cadenas es de 407 euros, "superior a la media gastada en años anteriores" y en línea con la actual carestía de la vida. La organización de consumidores ha recordado que la cesta de la compra se ha encarecido un 36% en los últimos cuatro años y ha insistido de nuevo en la necesidad de rebajar temporalmente el IVA del 4% al 0% de los alimentos básicos.

Aun así, el supermercado sigue siendo el lugar "preferido" para la compra de la cesta básica, pues tres de cada cuatro encuestados lo visitan al menos "una vez por semana", y solo un 8% realiza la compra en línea, que "no acaba de despegar".

La encuesta recoge que los productos de primera necesidad concentran la mayor parte de las compras, y es en ese momento cuando se prioriza la marca blanca, concretamente en congelados, pero también en comidas preparadas, listas para calentar y comer. Sin embargo, los encuestados prefieren en general las marcas de fabricante en productos percibidos como "especiales", como las bebidas alcohólicas y los refrescos.