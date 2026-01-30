Qué hacer si hay huelga de trenes y no puedes llegar a trabajar: el abogado laboralista Ignacio de la Calzada lo aclara

Los maquinistas de Renfe han convocado una huelga de trenes para los días 9, 10 y 11 de febrero de 2024. Esta protesta tiene como objetivo exigir mejoras en las medidas de seguridad ferroviaria tras el accidente de Adamuz. La convocatoria, que afectará especialmente a los servicios de Cercanías y Media Distancia, podría dejar sin transporte a miles de personas que utilizan el tren como medio habitual para acudir a su puesto de trabajo.

Huelga de trenes

Ante este escenario, surge una duda común entre trabajadores: ¿qué ocurre si no puedes llegar a tu trabajo por culpa de esta huelga? ¿Te tiene que pagar el día tu empresa? ¿O tendrás que recuperarlo más adelante? Para resolver esta cuestión, el abogado laboralista Ignacio de la Calzada aclara los matices legales y explica cómo está regulada esta situación en el Estatuto de los Trabajadores, especialmente en lo que respecta a los permisos por causas justificadas.

Qué dice el Estatuto de los Trabajadores

Según Ignacio de la Calzada, “hay prevista una huelga de trenes y muchos no podréis acudir al trabajo. ¿Tu empresa te tiene que pagar el día o deberás recuperarlo? Aquí tienes el permiso del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores”. En concreto, se refiere al artículo 37.3.g, también conocido popularmente como “permiso climático”, aprobado tras la dana. Este artículo establece un permiso de hasta cuatro días en caso de imposibilidad de acudir al centro de trabajo por restricciones en las vías de comunicación, siempre que se trate de limitaciones impuestas por la autoridad competente.

Permiso

Este permiso contempla, por ejemplo, situaciones donde Protección Civil declara una alerta oficial o existe un riesgo grave e inminente, lo cual justifica legalmente la ausencia laboral. No obstante, el abogado matiza: “por lo tanto, a priori, el día de la huelga deberías recuperarlo si no puedes acudir a tu centro de trabajo”. Es decir, la huelga de trenes no entra dentro del supuesto recogido en este permiso, salvo que existan medidas oficiales de restricción del tránsito o la autoridad declare una emergencia.

En caso de verse afectado por la huelga, el abogado recomienda al trabajador actuar con responsabilidad y claridad. “Si hay una huelga, intenta justificar de alguna forma que estás afectado por la huelga. Después, comunícalo a tu empresa e indica tu imposibilidad de acudir o incluso que te has retrasado”. Esta comunicación previa puede ser clave para evitar conflictos o sanciones laborales, y debe realizarse por escrito dejando constancia de la situación.

Entonces, ¿las horas que no has trabajado o el día completo te lo tienen que pagar o debes recuperarlo? Ignacio de la Calzada aclara que hay varias alternativas legales:

Tu empresa te puede descontar el día o las horas de la nómina. Es totalmente legal, porque si no trabajas, no se cobra”. “La segunda opción es que te lo pague y haga que lo recuperes conforme a la flexibilidad horaria. Es decir, cobras normal pero debes las horas y tenéis que poneros de acuerdo en cómo se recupera”. “Finalmente, otras empresas podrán optar por el teletrabajo, si el puesto lo permite, como solución excepcional”.

En todo caso, el permiso previsto en el artículo 37.3.G no tiene como finalidad cubrir este tipo de ausencias. El abogado piensa que no tiene que ser retribuido porque la finalidad de este permiso no es esta. "Si existe una huelga, existen medidas alternativas para poder acudir al trabajo, aunque cada persona es un mundo y a veces es imposible", pero según su criterio no está previsto en este permiso.

De este modo, la huelga de trenes no constituye una excusa automática para dejar de trabajar sin consecuencias. Si bien hay cierta flexibilidad, será necesario justificar debidamente la imposibilidad de acudir, y cada empresa puede aplicar políticas distintas: desde el descuento salarial hasta fórmulas de recuperación o teletrabajo. La clave está en comunicarlo con antelación, acreditar el perjuicio y negociar con la empresa una solución razonable.