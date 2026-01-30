El giro de la Fed arrastra a la plata, el oro y el Bitcoin: borran 600.000 millones en su peor caída desde 2008
La plata acumula caídas del 25%, mientras el oro se desploma un 10% en su mayor caída desde la crisis financiera ante el temor a la pérdida de independencia en la Reserva Federal
Las materias primas han vivido un batacazo histórico a lo largo de la jornada este viernes tras el nombramiento de Kevin Warsh al frente de la Reserva Federal (Fed) este viernes y los temores de una pérdida de independencia dentro del banco central. La plata, que ha acumulado una revalorización del 58% desde inicios de enero, ha vivido su peor caída desde la crisis financiera de 2008, con caídas cerca del 26% tras el cierre de los parqués europeos este viernes. El oro, por su parte, ha registrado caídas cerca del 10%. Las caídas han borrado más de 600.000 millones de dólares (505.452 millones de euros) en valor en apenas una jornada que ha espantado a los inversores.
El consenso de las firmas de análisis es que las fuertes caídas este viernes se deben a una confluencia de factores. Según el analista bursátil Adrián Hostaled, de XTB —el primer factor evidente dada su progresión reciente— es la recogida de beneficios de los inversores tras el fuerte rally experimentado por el metal, que llegó a tocar cotas de 120 dólares (101 euros) por onza.
Otro de los motivos principales del desplome del metal precioso es el cambio de rumbo en la Reserva Federal (Fed), el banco central de Estados Unidos. Tras varios meses de enfrentamiento entre Donald Trump y el gobernador actual del organismo, Jerome Powell, por la negativa de este último a bajar los tipos, como el presidente le exigía, Trump ha anunciado esta misma mañana su propuesta para liderar el banco.
Kevin Warsh, el elegido por la Casa Blanca para suceder a Powell, ya formó parte del órgano rector de la Fed entre 2006 y 2011. En aquel momento dimitió del organismo tras criticar la continuidad de la política monetaria expansiva adoptada para apoyar la recuperación tras la crisis financiera de 2008.
Con la llegada de Warsh, el mercado descuenta ahora tipos de interés más altos durante más tiempo y un dólar más fuerte, que venía de marcar mínimos de los últimos cuatro años, reforzando además la imagen de independencia de la Reserva Federal tras la decisión de Powell de no rebajar los tipos, contra los deseos de Trump.
[Noticia de última hora, habrá actualización en breve]
