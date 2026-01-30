La OCU señala las altas comisiones que cobran las agencias inmobiliarias

A día de hoy, los precios de la vivienda se encuentran por las nubes. Algunos expertos señalan que para comprar una vivienda en España habría que invertir aproximadamente 7,7 veces los ingresos brutos de un hogar, cuando antes con un 4,4 era suficiente.

En muchos casos, 3 de cada 5 operaciones, la gente suele recurrir a agencias inmobiliarias con el objetivo de facilitar y acelerar los trámites administrativos. Sin embargo, hay ocasiones en las que contratar a agentes inmobiliarios no hace más complicar las cosas. Esto se debe al recurrente cobro de comisiones, de las que muchos clientes se quejan por ser demasiado altas.

Unas comisiones demasiado altas

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado diferentes casos de agencias inmobiliarias en 5 ciudades. Su objetivo habría sido comprobar si las prácticas fraudulentas están extendidas entre los profesionales del sector inmobiliario.

En cuanto a la venta de viviendas, los expertos se habrían encontrado con un cobro de comisiones demasiado alto, que incluso puede afectar tanto al vendedor como al comprador. Además de ello, la información proporcionada por estas agencias no resultaría ser de gran ayuda para quienes aspiran a comprar una casa.

En el caso de los alquileres, la situación se vuelve más irregular, ya que ciertas agencias aún cobrarían comisiones a los inquilinos. El principal problema es que esta práctica, a nivel legal, está totalmente prohibida. Es por ello que el organismo ya habría advertido a las agencias implicadas sobre las consecuencias de estas comisiones ilegales.

Una regulación con poco desarrollo

El problema principal recae en la normativa que existe en España en cuanto a la intermediación inmobiliaria. El resultado de ello es una regulación muy escasa o ambigua en lo que se refiere a quién puede ejercerla y cuánto se puede cobrar.

Cuando no hay normativa autonómica, cualquier tipo de agencia o franquicia puede actuar como intermediario inmobiliario. Según la Ley Estatal de Vivienda, estos agentes deben aportar información sobre el titular de la vivienda, condiciones económicas de la operación y características del inmueble. Además, deben realizarse comprobaciones legales y técnicas para asegurar que la oferta es real.

En esta norma no se especifica quién debe pagar las comisiones inmobiliarias, aunque en la Ley de Arrendamientos Urbanos se menciona que, en caso de alquiler, los arrendadores deben pagar estos gastos. Para la compraventa de viviendas, donde la normativa es más ambigua, suele ser común que se ocupe de las comisiones quien contrata a la agencia inmobiliaria. En ambos casos, a estos pagos siempre se le añadirá un 21% de IVA.