18 nuevos casos

Las muertes de jabalíes por peste porcina en Catalunya superan el centenar tras la notificación de 18 nuevos casos

La Generalitat ya tiene lista la resolución para levantar las restricciones de acceso a la zona situada entre los seis y los 20 kilómetros alrededor del foco inicial

La Generalitat ordenará en unos días el levantamiento total de las restricciones por la peste porcina en 79 municipios

Imagen de archivo de una manada de jabalíes con sus jabatos en una pradera.

Imagen de archivo de una manada de jabalíes con sus jabatos en una pradera. / FEDERACIÓN RIOJANA DE CAZA / Europa Press

María Jesús Ibáñez

María Jesús Ibáñez

Barcelona
Los servicios veterinarios de la Generalitat han confirmado 18 nuevos casos positivos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes que fueron hallados muertos en la denominada zona cero del brote, es decir, dentro del radio de seis kilómetros alrededor del foco inicial, detectado en Cerdanyola del Vallès, cerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Con estas nuevas notificaciones, la cifra de animales silvestres afectados por el virus de la PPA asciende a 103 ejemplares, siempre dentro de ese primer perímetro de seguridad, insiste la Conselleria d'Agricultura.

Aunque el recuento de animales infectados sigue creciendo, la Generalitat está decidida a empezar a levantar restricciones en los 79 municipios situados en el perímetro de entre seis y 20 kilómetros, según anunció el conseller Òscar Ordeig en una comparecencia el pasado 20 de enero ante la Comisión de Agricultura del Parlament. Allí, Ordeig explicó que "en unos días" se iba a dictar una resolución para flexibilizar las condiciones de acceso al medio natural en esas poblaciones. Al parecer, esa resolución está ya lista y Ordeig la presentará este viernes a los interesados.

La relajación de las medidas de seguridad no implica a las granjas de ganado porcino que hay en la zona, que deberán mantener un tiempo más las limitaciones impuestas desde el pasado 28 de noviembre (cuando se declaró el primer caso) para evitar posibles riesgos. También continuará desplegado sobre el terreno el operativo de en torno a 300 personas que siguen controlando las áreas perimetradas.

TEMAS

