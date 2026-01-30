La licitación de obra pública en Catalunya supera los 4.000 millones y alcanza máximos desde 2009, a pesar del déficit inversor del Estado

La licitación pública de obras en Catalunya volvió a situarse en 2025 en niveles no vistos desde antes de la crisis financiera. El volumen total licitado alcanzó los 4.000,8 millones de euros, lo que supone un aumento del 17,4% respecto al año anterior y marca el registro más elevado desde 2009, según el informe anual de la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC).

El repunte se explica, principalmente, por el impulso de la Generalitat de Catalunya y de las administraciones locales, que concentraron la mayor parte del crecimiento de la actividad licitadora. En cambio, la aportación de la administración central volvió a reducirse por tercer año consecutivo y mantuvo un peso limitado en el conjunto de la inversión pública.

Por niveles administrativos, la administración local fue la más activa, con 1.867,3 millones de euros licitados, el 46,6% del total, y un incremento interanual del 16,2%. El dinamismo municipal se dejó sentir especialmente en la edificación no residencial, que creció un 34,8%, en un contexto marcado por el avance del ciclo electoral local hacia la segunda mitad del mandato.

La Generalitat de Catalunya elevó su licitación un 35,2%, hasta los 1.282,6 millones de euros, equivalente al 32,1% del total anual. El aumento estuvo liderado por la obra civil, que avanzó un 45%, con un papel destacado de las infraestructuras ferroviarias, cuya licitación casi se triplicó respecto a 2024, hasta superar los 340 millones de euros. También creció con fuerza la edificación no residencial, con más de 670 millones licitados.

En contraste, la Administración General del Estado licitó 619,1 millones de euros, un 6,9% menos que el año anterior, y apenas representó el 15,5% del total. Esta evolución consolida una tendencia descendente iniciada en 2022 y mantiene a la inversión estatal en niveles reducidos en comparación con el conjunto de las administraciones.

Por tipología de obra, la obra civil fue el principal motor del crecimiento, con 2.066,8 millones de euros licitados, un 26,8% más que en 2024. Dentro de este apartado destacaron las obras ferroviarias, con un aumento del 83%, y las actuaciones en carreteras y pistas aeroportuarias, que crecieron un 52,3%. La edificación, por su parte, avanzó un 8,9%, impulsada exclusivamente por el segmento no residencial, mientras que la residencial se mantuvo prácticamente estancada.

Pese al fuerte incremento agregado, el informe advierte de que el volumen actual de licitación no corrige el déficit estructural de inversión acumulado durante más de una década, especialmente en infraestructuras estratégicas. En el ámbito ferroviario, los bajos niveles de ejecución presupuestaria de ADIF y Renfe en Catalunya continúan lastrando la modernización y fiabilidad del sistema, en un contexto de incidencias recurrentes en Rodalies y la alta velocidad. En concreto, ADIF (incluido ADIF Alta Velocidad) acumula en Catalunya un déficit de ejecución presupuestaria de 5.071 millones de euros entre 2010 y 2023. En ese periodo, el grado medio de ejecución no llega al 50%, y en los últimos tres años apenas ronda el 30%. Renfe, por su parte, suma un déficit de ejecución de 538 millones de euros en el mismo periodo. Aunque su grado medio de ejecución es algo mayor, en torno al 62%, parte de niveles de inversión presupuestada ya de por sí bajos.

Además, la CCOC alerta sobre la evolución de la concurrencia en las licitaciones, que volvió a deteriorarse en 2025. El número medio de licitadores por obra descendió hasta 3,82 y en el 45% de los concursos solo se presentaron una o dos ofertas, cifras alejadas de los estándares europeos.

El informe concluye que el retorno a niveles de licitación previos a la crisis de 2008 confirma un cambio de tendencia, pero subraya la necesidad de mayor continuidad inversora y un aumento del grado de ejecución para evitar que el récord quede limitado a una mejora coyuntural y no se traduzca en una reducción efectiva del déficit histórico en infraestructuras.

Noticias relacionadas

((Habrá ampliación))